Για τις πλευρές του χαρακτήρα του που δεν είναι απαραίτητα γνωστές στο ευρύ κοινό μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ», αναφέρθηκε στις προσωπικές του συνήθειες, αλλά και σε όσα αγαπά να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Marie Claire και την Ελιάννα Χρυσικοπούλου. Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι βρίσκει ιδιαίτερη ηρεμία μέσα από την καθαριότητα του σπιτιού του, ενώ αγαπά τα φυτά, τα παζλ, την ιππασία και το μπαλέτο. Όπως εξήγησε, έχει μια παιδική αλλά και μια θηλυκή πλευρά, την οποία δεν διστάζει να εκφράζει.

«Μου αρέσουν τα φυτά, μ’ αρέσουν τα παζλ, η ιππασία. Έχω και παιδικότητα και θηλυκή πλευρά», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την αγάπη του να φροντίζει ο ίδιος το σπίτι του, αποκαλύπτοντας ότι αυτή η διαδικασία τον γεμίζει συναισθηματικά. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν είχε δεχτεί σχόλια από ανθρώπους που θεωρούσαν παράξενο το γεγονός ότι ένας άντρας ασχολείται με την καθαριότητα του σπιτιού του.

«Μου αρέσει ο καθαρισμός του σπιτιού. Εγώ για πολύ καιρό ήμουν ο περίεργος. “Δεν είναι δυνατόν”, λέει “να καθαρίζεις το σπίτι σου. Είναι αδύνατον που δεν έχεις μια γυναίκα”. Μα εγώ το κάνω γιατί μου ζεσταίνει την ψυχή», πρόσθεσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μπαλέτο, το οποίο γνώρισε μέσα από τα μαθήματα στη δραματική σχολή και του άφησε πολύ θετική εντύπωση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι παρακολουθεί και καλλιτεχνικό πατινάζ, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι δυσκολεύονταν να καταλάβουν το ενδιαφέρον του για τέτοιες δραστηριότητες.

«Όταν είπα ότι μ’ αρέσει το μπαλέτο και όταν στη σχολή κάναμε μπαλέτο και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ έτσι καλαίσθητο ή το καλλιτεχνικό πατινάζ που παρακολουθώ σου λέει “τώρα είναι δυνατόν αυτή η μορφή να βλέπει πατινάζ;” Και για καιρό δεν μπορούσα να συντονιστώ με ανθρώπους που έλεγαν “α, τι βλακείες είναι αυτές τώρα”», είπε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.