Στη χώρα μας βρίσκονται το Σαββατοκύριακο για «shopping & pleasure» οι πιο καλές και κομψές πελάτισσες του ιστορικού οίκου μόδας Valentino από όλη την Ευρώπη και υπό άκρα μυστικότητα.

Πολλές μάλιστα προσγειώθηκαν στην Αθήνα incognito και με ιδιωτικά lear jets. Διάσημη ξένη εταιρία δημοσίων σχέσεων έχει αναλάβει τη φιλοξενία τους αλλά και την οργάνωση των events, που θα πραγματοποιηθούν μακριά από τα φλας, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονται και ελάχιστες Ελληνίδες, πιστές πελάτισσες του οίκου.