Απόψε, στις 22:30, στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης» οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ένα μόνο καινούριο στοιχείο αρκεί, για να κλονιστεί ό,τι ήταν βέβαιο, ώστε τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Τι θα δούμε στο νέο, τέταρτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», απόψε, στις 22:30:

«Κοινή γνώμη»

Τρεις μήνες μετά τη δίκη, η υπόθεση του Φίλιππου εξακολουθεί να διχάζει, αν και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αρχίζει να υποχωρεί. Η δημοσιογράφος Μάρα Κοτρώνη, αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει την έρευνά της, αναζητά τον μυστηριώδη αποστολέα του ηχητικού μηνύματος που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Οι προσπάθειές της την οδηγούν σε ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με την Εύα και γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα έχει αποκαλύψει. Την ίδια στιγμή, η Άννα και ο Φίλιππος έρχονται ολοένα πιο κοντά, αφήνοντας πίσω τους τη δικαστική περιπέτεια. Μια νέα αποκάλυψη, όμως, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε το trailer: