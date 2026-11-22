Μια χαλαρή και γεμάτη μουσική Κυριακή πέρασε η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία το μεσημέρι της 22ας Νοεμβρίου βρέθηκε σε εστιατόριο μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη, και έναν φίλο τους.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τη συνάντησή τους, μεταφέροντας το ευχάριστο κλίμα που επικρατούσε στην παρέα. Το τραγούδι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους τρεις τους να συμμετέχουν με κέφι και χαμόγελα.

Μάλιστα, η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης επέλεξαν να ερμηνεύσουν το γνωστό ντουέτο της τραγουδίστριας με τον Γιάννη Πάριο, σε μια αυθόρμητη μουσική στιγμή.

Η ερμηνεύτρια φαίνεται πως δεν αποχωρίζεται το τραγούδι ούτε στις στιγμές χαλάρωσης, καθώς η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η ανάρτηση έρχεται μετά τις εξελίξεις γύρω από το νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζεται μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, το οποίο σφραγίστηκε εκ νέου από τον Δήμο Αθηναίων. Παρά τις επαγγελματικές εξελίξεις, η Νατάσα Θεοδωρίδου απόλαυσε το κυριακάτικο μεσημέρι με αγαπημένα της πρόσωπα και φυσικά με πολύ τραγούδι.