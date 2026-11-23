Μια άκρως σέξι εμφάνιση πραγματοποίησε η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω της όλα τα βλέμματα σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στη Eurovision.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Novotel Athens, όπου πραγματοποιήθηκε το «MPLE 2026: The Euro Party», η ετήσια εκδήλωση του OGAE Greece, που συγκέντρωσε καλλιτέχνες και φίλους του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού. Για τη συγκεκριμένη περίσταση, η Έλενα Τσαγκρινού επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο γεμάτο παγιέτες, αποτελούμενο από ένα στράπλες τοπ και ένα παντελόνι στην ίδια απόχρωση. Το αποκαλυπτικό σύνολο άφηνε ακάλυπτη τη μέση της, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, ενώ το κοντό ξανθό καρέ, το λαμπερό μακιγιάζ και τα διακριτικά κοσμήματα ολοκλήρωναν την εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια πόζαρε με αυτοπεποίθηση στον φωτογραφικό φακό, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως δεν φοβάται να τολμήσει με τις στιλιστικές επιλογές της. Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη εμφάνιση απουσίαζε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με την Έλενα Τσαγκρινού να φωτογραφίζεται μόνη της μπροστά στους φωτογράφους. Η ίδια διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τη Eurovision, καθώς το 2021 εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι «El Diablo», το οποίο ερμήνευσε και στη σκηνή της εκδήλωσης, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.