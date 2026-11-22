Για τη διαδοχή του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά και για τις αντιδράσεις σχετικά με τη διατήρηση του ιστορικού τίτλου της εκπομπής, μίλησε ο Βασίλης Χιώτης.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται καθημερινά στο τιμόνι της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1 μαζί με τον Άκη Παυλόπουλο, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real Life και απάντησε, μεταξύ άλλων, σε όσους θεωρούν ότι μετά την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη θα έπρεπε να αλλάξει και το όνομά της.

Ερωτηθείς αν τον ενοχλεί η συγκεκριμένη άποψη, ο Βασίλης Χιώτης ξεκαθάρισε πως δεν τον επηρεάζει. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους συναδέλφους που εκφράζουν αυτή την τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλαμβάνονται την ιστορική σημασία ορισμένων τηλεοπτικών εκπομπών.

«Δεν με ενοχλεί. Αυτή η άποψη ακούγεται από συναδέλφους που δεν αντιλαμβάνονται την ιστορική διάσταση ορισμένων εκπομπών. Ακούγεται από εκπομπές που δεν φρόντισαν να βρουν έναν ευρηματικό τίτλο και κατέφυγαν σε τίτλους κλισέ ή σε κάτι αμερικανιές. Και που θα ήθελαν πολύ, νομίζω να έχουν εκείνοι έναν ιστορικό τίτλο όπως το “Καλημέρα Ελλάδα”».