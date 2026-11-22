Τα 40ά της γενέθλια γιόρτασε η Όλγα Κιουρτσάκη, με τη μητέρα της, Άντζελα Δημητρίου, να της στέλνει δημόσια τις πιο θερμές ευχές της.

Η γνωστή τραγουδίστρια έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη της, η οποία γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1986 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής της.

Λίγες ημέρες μετά τα γενέθλια της Όλγας, η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη γιορτή της κόρης της, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση τους, τονίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι η κόρη της έχει πλέον μεγαλώσει, για εκείνη θα παραμένει πάντα το μικρό της κορίτσι. Παράλληλα, της ευχήθηκε υγεία, αγάπη και ευτυχία, εκφράζοντας την περηφάνια και την αγάπη της.

«Να τα εκατοστήσεις μωρό μου, Όλγα! Το κοριτσάκι μου μεγάλωσε, αλλά για μένα θα είναι πάντα το μικρό μου κορίτσι. Η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου. Εύχομαι να χαμογελάς πάντα, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη σου λείψει ποτέ η αγάπη και η ευτυχία. Να σε χαίρομαι, ψυχή μου, και να σε καμαρώνω σε κάθε σου βήμα. Χρόνια πολλά, καρδούλα μου! Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωράνε οι λέξεις», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου στην ανάρτησή της.