Στην Κέρκυρα πέρασε ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η Σίσσυ Χρηστίδου, επιλέγοντας να βρεθεί κοντά στον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, ο οποίος ζει μόνιμα στο νησί.

Ο γνωστός επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα, γεγονός που κάνει πιο εύκολη τη μετακίνηση της παρουσιάστριας στο νησί, ώστε οι δυο τους να έχουν την ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί.

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδινή της έξοδο σε ένα από τα καταστήματα του συντρόφου της.

Την Κυριακή, σειρά είχε ο Στέφανος Νεδέλκος να δημοσιεύσει ένα βίντεο από το καφέ που διατηρεί, παρουσιάζοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα στον χώρο και τους θαμώνες του. Στα πρώτα πλάνα εμφανίζεται και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία συνομιλεί χαμογελαστή με την παρέα τους.

Η νέα αυτή ανάρτηση έδωσε στους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού μια ακόμη εικόνα από την κοινή τους καθημερινότητα στην Κέρκυρα, όπου η παρουσιάστρια βρέθηκε για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο.