Δύσκολες αποφάσεις, τύψεις, ενοχές, εκδικητικά σχέδια, αλλά και ερωτικές εξομολογήσεις ξεδιπλώνονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», την εβδομάδα 23 έως και 27 Νοεμβρίου.

Η Εύα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Άγγελο, το πάθος του Πέτρου για την Ολυμπία φουντώνει και ο Στέφανος δεν πιστεύει λέξη απ’ όσα του λέει η Στέλλα και είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει όσα του ανήκουν!

Επεισόδιο 56 (Δευτέρα 23 Νοεμβρίου): Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) αποπειράται να αυτοκτονήσει μέσα στο κελί και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπαθούν να τον σώσουν. Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) παίρνει μια δύσκολη απόφαση, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει στην Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) τον οριστικό χωρισμό τους. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) μπουκάρει στο σπίτι της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου) και της κάνει μια ερωτική εξομολόγηση όλο πάθος, μέχρι που καταφέρνει να την πείσει για μια ακόμα φορά.

Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) διηγείται στον Στέφανο (Αλέξανδρος Μαρτίδης) την ιστορία της υιοθεσίας του χαμένου της παιδιού, αλλά εκείνος δεν την πιστεύει και είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να πάρει εκδίκηση. Η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου), βλέποντας την Εύα να βουλιάζει στη στενοχώρια για τον Άγγελο, της προτείνει να φύγουν μαζί για τη Σκιάθο, μακριά από όλους και απ’ όλα. Την ίδια στιγμή, ο έρωτας του Στράτου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) για την Άννα (Άννα Φιλιππάκη) φουντώνει όλο και περισσότερο.

Επεισόδιο 57 (Τρίτη 24 Νοεμβρίου): Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αγωνίζεται να πείσει τον Στέφανο (Αλέξανδρος Μαρτίδης) για την αλήθεια πως είναι γιος της, όμως εκείνος δεν ακούει κουβέντα. Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) στη Σκιάθο προσπαθεί λίγο να ξεχαστεί αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) μαθαίνει το αποτέλεσμα του τεστ πατρότητας, ότι ο Στέφανος είναι ο γιος του. Όταν το ανακοινώνουν στον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) και τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης), ο Πέτρος αντιδρά πολύ άσχημα.

Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) μαθαίνει για την προφυλάκιση του Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) και βασανίζεται από αμφιβολίες. Ούτε ο Άγγελος μπορεί να πείσει τον Στέφανο πως οι γονείς τους δεν τον έδωσαν με τη θέλησή τους. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) εξομολογείται στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) την πεποίθησή του πως ο Διονύσης είναι ένοχος. Ο Πέτρος και η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) παρασύρονται σε μια νύχτα πάθους με την Ολυμπία να λείπει όλη τη νύχτα, γεγονός που αναστατώνει την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) και τον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης).

Η δικαιολογία που βρίσκει πείθει τον Δημήτρη αλλά όχι την Κορίνα. Ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) βρίσκεται επιτέλους ερωτικά με τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη), ενώ ο Θοδωρής (Γιάννης Ψιψιλής) γοητεύεται πολύ από την Εύα. Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) μαθαίνει την αλήθεια για τον Στέφανο. Το χτίσιμο των μπανγκαλόους στη Σκιάθο μπαίνει μπροστά, την ώρα που μια υποτιμητική φράση του Στέφανου για τον Φίλιππο εξοργίζει τον Πέτρο και έρχονται στα χέρια. Η Βάσια έρχεται αντιμέτωπη με τον Διονύση και τον ρωτάει αν είναι εκείνος που σκότωσε τον άντρα της ή όχι!

Επεισόδιο 58 (Τετάρτη 25 Νοεμβρίου): Μετά τον μεγάλο καβγά, η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) κάνει άλλη μια προσπάθεια να πλησιάσει τον Στέφανο (Αλέξανδρος Μαρτίδης), ελπίζοντας να ηρεμήσει τα πνεύματα. Εκείνος βέβαια, της κλείνει κάθε δρόμο.

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) όμως, δεν είναι διατεθειμένος να τα παρατήσει. Αποφασίζει να κάνει μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα και ζητά από τον Στέφανο μία εβδομάδα διορία για να του αποδείξει πως όλα όσα πιστεύει για τους γονείς τους είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η Άννα (Άννα Φιλιππάκη) κι ο Λεωνίδας (Λευτέρης Βασιλάκης) βγαίνουν ραντεβού κι ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) μπαίνει τυχαία στο ίδιο μαγαζί και τους βλέπει μαζί.

Στο ξενοδοχείο, ο Θοδωρής (Γιάννης Ψιψιλής) βρίσκει μία ευκαιρία για να πλησιάσει την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και να τη φλερτάρει. Εκείνη, όμως, όσο κι αν προσπαθεί να ξεφύγει, έχει το μυαλό και την καρδιά της μόνο στον Άγγελο. Την ίδια στιγμή, ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) μιλάει με την κόρη του και της αποκαλύπτει πως, κατά τη γνώμη του, έπρεπε να είχε παντρευτεί ένα καλό παιδί σαν τον Στέφανο και όχι τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης).

Η απόσταση αποδεικνύεται αβάσταχτη για την Εύα καθώς βρίσκει μια πρόφαση και τηλεφωνεί στον Άγγελο, αλλά στην πραγματικότητα, το μόνο που θέλει είναι να ακούσει ξανά τη φωνή του. Κι ενώ όλα δείχνουν έτοιμα να καταρρεύσουν, ο Πέτρος εισβάλλει στο σπίτι του Στέφανου και του δίνει τελεσίγραφο: απαιτεί να φύγει αμέσως από το Πήλιο. Ο Στέφανος όμως, δεν κάνει πίσω. Αντίθετα, τον κοιτάζει στα μάτια και του ξεκαθαρίζει πως δεν έχει σκοπό να πάει πουθενά!

Επεισόδιο 59 (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου): Ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) αποφασίζει να διεκδικήσει ό,τι του ανήκει οικονομικά από την οικογένεια Αντωνιάδη. Ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) εξακολουθεί να βασανίζεται από αμφιβολίες σχετικά με τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη), νευριάζοντας διαρκώς τον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας).

Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) μαθαίνει ότι ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) εξακολουθεί να κρατάει το διαμέρισμα, παραφυλάει, τον βλέπει με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και γίνεται έξαλλος. Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) σκέφτεται την πιθανότητα να υιοθετήσει ένα παιδί, σαν ανταπόδοση στο σύμπαν που της «χάρισε» την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα). Ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης) πιάνει στα πράσα τον Στράτο (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) με την Άννα (Άννα Φιλιππάκη) σε ερωτική στιγμή και, έξαλλος, διώχνει τον Στράτο από το σπίτι. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) έρχεται κοντά φιλικά με τον Σταύρο και μαθαίνει για τους όρους αποφυλάκισης του Διονύση (Γιώργος Κυριάκου).

Ο Άγγελος έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με τον Πέτρο για τη σχέση του με την Ολυμπία, αλλά ο Πέτρος προσπαθεί να τον πείσει ότι είναι κάτι επιπόλαιο. Με την πρώτη εκσκαφή για τα μπανγκαλόους βρίσκονται αρχαία και τα σχέδια της Κορίνας (Βάσια Παναγοπούλου) τινάζονται στον αέρα. Ο Λεωνίδας (Λευτέρης Βασιλάκης) προτείνει στην Άννα να πάει να μείνει μαζί του, έστω και σαν συγκάτοικοι. Ο Άγγελος απειλεί την Ολυμπία, παρουσία της Κορίνας, ότι αν δεν το λήξει με τον Πέτρο, θα μιλήσει στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης). Ο Στέφανος, που δεν έχει πειστεί ούτε από τον Αχιλλέα ούτε από την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) για την αλήθεια, διεκδικεί από τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) αυτά που του ανήκουν. Και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη έκπληξη.

Επεισόδιο 60 (Παρασκευή 27 Νοεμβρίου): Ο Στέφανος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) δοκιμάζει τις προθέσεις της βιολογικής του οικογένειας, απαιτώντας το ένα τρίτο της περιουσίας της και φέρνει τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), τη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) και τα παιδιά τους στα όριά τους.

Η Στέλλα απειλεί τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) πως, αν δεν το λήξει με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου), θα τον αποκληρώσει, αλλά ο Πέτρος συνεχίζει να βρίσκεται μαζί της. Την ίδια ώρα, η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα για να χωρίσει την Ολυμπία από τον Πέτρο, ενώ η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) επιστρέφει από τη Σκιάθο και συνειδητοποιεί πως η ζήλια της για τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) παραμένει δυνατή.

Ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) παλεύει να κρατηθεί μακριά από τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη), με τον Σταύρο (Πασχάλης Τσαρούχας) και την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) να προσπαθούν να συνδράμουν στη σχέση. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) αποφυλακίζεται, όμως οι ενοχές και οι υποψίες εξακολουθούν να τον βαραίνουν, μέχρι που η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) εμφανίζεται απρόσμενα στο σπίτι του. Και ενώ οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή, ένα ανώνυμο σημείωμα προς την Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) της αποκαλύπτει ότι ο δολοφόνος της κόρης της ζει ανάμεσά τους…