Κυριακάτικη έξοδο πραγματοποίησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, κάνοντας ταυτόχρονα και την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την πρόσφατη κόντρα του με τη Γιούλη Ηλιοπούλου.

Ο ηθοποιός επέλεξε να περάσει το απόγευμα της Κυριακής στην Οδό Λυσίου, όπου είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα, στη σκηνή βρέθηκαν ο Ηλίας Παλιουδάκης, η Ελένη Τσαρίδου, η Βάλλια Ειρηναίου, ο Μιχάλης Νάκος και η Ελένη Στρατή.

Η εμφάνισή του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο Στράτος Τζώρτζογλου καταγράφεται σε δημόσια έξοδο μετά τη διαμάχη που προηγήθηκε με τη Γιούλη Ηλιοπούλου. Ο ηθοποιός βρέθηκε στον χώρο για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και να απολαύσει τη βραδιά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την πρόσφατη επαγγελματική αντιπαράθεση, ενώ όταν ο Ηλίας Παλιουδάκης πήγε κοντά του, δεν δίστασε να τραγουδήσει στο μικρόφωνο, δείχνοντας πως περνάει υπέροχα.