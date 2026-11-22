Ένα τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στη Λαμία, όταν ένας 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στα Γαλανέικα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, καθώς τα έξι σκυλιά που ζούσαν μαζί του είχαν προκαλέσει δαγκωματιές στη σορό του.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άνδρας διέμενε με τα έξι σκυλιά του σε κατοικία στην οδό Παπασιοπούλου. Οι συγγενείς του τον αναζητούσαν επί ημέρες, καθώς δεν είχαν νέα του, μέχρι που τελικά εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο 58χρονος εχε χάσει τη ζωή του περίπου έξι με επτά ημέρες νωρίτερα, καθώς η τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, τα σκυλιά είχαν μείνει για ημέρες χωρίς τροφή και, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, έφτασαν στο σημείο να δαγκώσουν το σώμα του ιδιοκτήτη τους. Στη σορό εντοπίστηκαν δαγκωματιές στο πρόσωπο και τον λαιμό. Ανάμεσα στα έξι ζώα βρίσκονται και δύο τσοπανόσκυλα.

Στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί από τους συγγενείς του 58χρονου. Ωστόσο, η προσέγγιση της σορού δεν ήταν εύκολη, καθώς τα σκυλιά δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε ειδικός εκπαιδευτής σκύλων, προκειμένου να ηρεμήσει τα ζώα και να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των διασωστών στον χώρο και η παραλαβή της σορού.