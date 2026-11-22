Μια ακόμη δυνατή εμφάνιση παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του «The Voice», με την Τζένη Καραπατάκη να ανεβαίνει στη σκηνή και να κερδίζει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της.

Στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα συνεχίζουν να αναζητούν τις φωνές που θα στελεχώσουν τις ομάδες τους.

Η Τζένη Καραπατάκη επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα «Για όλα ικανοί (Τζαμάικα)» και κατάφερε να κάνει τρεις από τους τέσσερις coaches να πατήσουν το button «Σε θέλω». Η εμφάνισή της προκάλεσε θετικές αντιδράσεις και στη συνέχεια η διαγωνιζόμενη κλήθηκε να αποφασίσει με ποιον coach θα συνεχίσει την πορεία της στον διαγωνισμό ενώ τραγούδησε και με την Έλενα Παπαρίζου:

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους coaches, η Τζένη αποκάλυψε πως έχει μακρινή συγγένεια με την Ιουλία Καραπατάκη, όταν ο Χρήστος Μάστορας τη ρώτησε σχετικά.

«Μακρινή συγγένεια υπάρχει με την Ιουλία Καραπατάκη», είπε η παίκτρια.

Η διαγωνιζόμενη είχε, μάλιστα, και μια παλαιότερη μουσική γνωριμία με τον Πάνο Μουζουράκη. Όπως του υπενθύμισε, είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν για την ηχογράφηση ενός demo, ωστόσο εκείνος δεν κατάφερε να θυμηθεί τη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Πάνο θυμάσαι; Κάποτε κάναμε… Είχαμε κάνει ένα demo μαζί», είπε στον Πάνο Μουζουράκη κι εκείνος δεν τη θυμόταν.

Η παίκτρια διάλεξε τελικά την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.