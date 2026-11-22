Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ξεκίνησε τον στολισμό του σπιτιού της ενόψει των γιορτών, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στα πλάνα, το ζευγάρι εμφανίζεται να συνεργάζεται για τον στολισμό του δέντρου, με τον Μπρούνο Τσερέλα να αναλαμβάνει δράση φορώντας μόνο το σορτσάκι του και τον χαρακτηριστικό κόκκινο σκούφο του Άγιου Βασίλη.

Μάλιστα, ανεβαίνει σε καρέκλα για να φτάσει στα ψηλότερα κλαδιά και να τοποθετήσει τα φωτάκια, ενώ η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται δίπλα του και συμμετέχει στη διαδικασία. Το σκηνικό συμπληρώνει η πισίνα που διακρίνεται έξω από τα μεγάλα παράθυρα του σπιτιού.

Για τη φετινή διακόσμηση επέλεξαν έναν κλασικό χριστουγεννιάτικο συνδυασμό, με κόκκινες και χρυσές λεπτομέρειες, ενώ τα φωτάκια έδωσαν στο δέντρο τη γιορτινή λάμψη που επιθυμούσαν.

Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson, ενώ η ηθοποιός επέλεξε να σχολιάσει την κοινή τους προσπάθεια, γράφοντας στη λεζάντα: «Teamwork makes the dream work… Christmas edition», δηλαδή «Η ομαδική δουλειά κάνει το όνειρο πραγματικότητα… σε χριστουγεννιάτικη εκδοχή».