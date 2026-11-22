Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κουέντιν Ταραντίνο και η σύζυγός του, Ντανιέλα Πικ, καθώς έγιναν γονείς για τρίτη φορά, καλωσορίζοντας ένα αγοράκι.

Ο διάσημος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, που έχει υπογράψει εμβληματικές ταινίες όπως το «Pulp Fiction» και το «Kill Bill», και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός τους στο περιοδικό PEOPLE την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Το νεογέννητο αγοράκι έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια, στην οποία ανήκουν ήδη ο εξάχρονος Λίο και η τετράχρονη Αντριάνα. Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν έχει μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη γέννηση του τρίτου παιδιού του.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ντανιέλα Πικ έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Φεβρουάριο του 2020, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, ενώ τον Ιούλιο του 2022 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα των παιδιών τους.

Η ιστορία της σχέσης τους ξεκίνησε το 2009 στο Ισραήλ, όταν ο Ταραντίνο βρέθηκε εκεί για την προώθηση της ταινίας του «Άδοξοι Μπάσταρδοι». Οι δυο τους γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν να βγαίνουν, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησε ένας χωρισμός.

Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε περίπου το 2016, ενώ έναν χρόνο αργότερα αρραβωνιάστηκε. Τον Νοέμβριο του 2018 παντρεύτηκαν σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Η Ντανιέλα Πικ είναι Ισραηλινή τραγουδίστρια και μοντέλο, ενώ είναι κόρη του μουσικού Σβίκα Πικ. Στα πρώτα βήματα της μουσικής της πορείας εμφανιζόταν μαζί με την αδελφή της, Σαρόνα, ως μέλος του ντουέτου Pick Sisters, προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα.