Μια απόδραση στην Κέρκυρα πραγματοποίησε η Σίσσυ Χρηστίδου, προκειμένου να περάσει χρόνο με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, τον οποίο επισκέφθηκε στο μαγαζί του στο νησί.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, ο Στέφανος Νεδέλκος βρίσκεται πίσω από την μπάρα μαζί με έναν ακόμη άνδρα και οι δυο τους τραγουδούν και χορεύουν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Μάλιστα, το τραγούδι που επέλεξαν δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς ο σύντροφος της παρουσιάστριας ακούγεται να τραγουδά με κέφι τον στίχο «Μ’ εγκατέλειψες, μην ξαναγυρίσεις, σφύριξα κι έληξες», δίνοντας μια χιουμοριστική νότα στη βραδιά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε τη σκηνή με το κινητό της και την ανέβασε σε Instagram Story, προσθέτοντας μάλιστα τη φράση «Go away», που σημαίνει «Φύγε», συνεχίζοντας το πείραγμα. Το στιγμιότυπο αποτυπώνει το χαλαρό και παιχνιδιάρικο κλίμα της βραδιάς, με τον Στέφανο Νεδέλκο να δείχνει πως απολαμβάνει τη στιγμή και την παρουσιάστρια να μοιράζεται το χιουμοριστικό περιστατικό με τους ακολούθους της.