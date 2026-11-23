Για τέσσερις μέρες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην Κόρινθο… κοκκίνιζαν και οι τοίχοι από ντροπή με τα όσα άκουγαν. Βρισκόμαστε στα 1994, είναι 23 Νοεμβρίου κι όλοι περιμένουν την απόφαση για τον Μανόλη Δουρή που κατηγορείται για βιασμό και δολοφονία του 6χρονου γιου του Νίκου.

Από τον Άγγελο Μενδρινό

Μέσα κι έξω από το δικαστήριο πλήθος κόσμου θέλει να λιντσάρει τον βιαστή και παιδοκτόνο. Το δικαστήριο υποχρεώθηκε να ορίσει συνήγορο καθώς κανείς δεν αναλάμβανε την υπεράσπισή του. Τελικά ο διορισμένος Βασίλης Καρύδης δεν προσπάθησε να απαλλάξει τον «πελάτη» του, αλλά να ανακαλύψει την αλήθεια και να πάρει απαντήσεις – που δεν πήρε – από τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας ήταν συντριπτικές. Η νονά του μικρού Νικόλα κατέθεσε ότι ο πατέρας – τέρας εξέδιδε τα παιδιά του, όταν όλοι έψαχναν τον μικρό αυτός ήταν τέρας ψυχραιμίας.

Μάρτυρες μίλησαν για δύο προγενέστερες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του. Η πρώτη καταγγελία για έναν 76χρονο που είχε οδηγηθεί και στη φυλακή αποσύρθηκε όταν πήρε δύο εκ. δρχ. Η αδελφή του 76χρονου υποστηρίζει ότι όλα ήταν πλεκτάνη κι ο αδελφός της πέθανε από τη στεναχώρια του λίγο αργότερα. Ο πρόεδρος της κοινότητας αποκάλυψε ότι ανάλογη υπόθεση έγινε αργότερα που… έκλεισε στο ένα εκατομμύριο.ν Σύνολο τρια εκατομμύρια δραχμές για έναν άνθρωπο που ή είχε κάνει σύστημα τέτοιες συμπεριφορές ή παγίδευε τα… θυματά του. Ό,τι κι αν συνλεβαινε δεν ήταν… υπέρ του.

Ο ίδιος ο Δουρής στην απολογία του απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Είπε πολλά, αλλά άσχετα με την υπόθεση.

Στις 15.30 ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ανακοίνωνε την απόφαση:

Ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση

20 χρόνια για βιασμό ανηλίκου

1 χρόνια για ασέλγιο

Ο συνήγορός του έμεινε τα δικά του αναπάντητα ερωτήματα:

Πώς αποδεικνεύεται ο δόλος του δράστη

Γιατί έμεινε δύο μέρες χωρίς δικηγόρο στην ανάκριση γεγονός που θα μπορούσε να ακυρώσει κάθε ομολογία

Με ποια αιτιολογία δεν έγινε ψυχιατρική εξέταση του δράση

Γιατί δεν φρόντισαν να ψάξουν το άτομο στο οποίο ανήκαν οι τρίχες στοχώμα του άτυχου Νικόλα

Με ποια δικαιολογία δεν έγινε αυτοψία και αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος;

Βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο στην Κόρινθο μια γυναίκα τον πλησίασε και τον χαστούκισε.

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Σε κάθε φυλακή που πήγαινε οι βαρυποινίτες κρατούμενοι τον ξυλοκοπούσαν άγρια. Τελικά στις 24 Φεβρουαρίου 1996 αυτοκτόνησε με ένα καλώδιο τηλεόρασης…

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1826: Ο Καραϊσκάκης νικά στην Αράχοβα τους Τουρκαλβανούς του Μουσταφάμπεη. Οι Έλληνες έχουν τέσσερις νεκρούς κι εννιά τραυματίες, ενώ οι Τουρκαλβανοί 1.300 μαζί με τον αρχηγό τους.

1890: Ο Βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος Γ’ πεθαίνει χωρίς να έχει άρρενα απόγονο. Ψηφίζεται ειδικός νόμος που επιτρέπει στην κόρη του Πριγκίπισσα Βιλχεμίνα να τον διαδεχτεί στον θρόνο και να γίνει Βασίλισσα.

1910: Ο Γιόχαν Άλφρεντ Άντερ είναι ο τελευταίος κατάδικος που εκτελείται στη Σουηδία.

1959: Σε ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκολ κάνει αναφορά σε μια Ευρώπη από τον Ατλαντικό έως τα Ουράλια.

1940: Η Ρουμανία προσχωρεί στις δυνάμεις του Άξονα.

1976: Αεροπλάνο της Ολυμπιακής τύπου MC YS-11A συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη. Νεκροί και οι 50 επιβάτες του. Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Λάρισα – Καζάνη.

1980: Από σεισμό στο Έμπόλι της Ιταλίας σκοτώνονται 2.735 άτομα.

1981: Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το μονοτονικό σύστημα.

1989: Σχηματίζεται Οικουμενική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα. Συμμετέχουν τα τρία μεγάλα κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμό.

2015:Καταστροφικός σεισμός στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, ισχύος 6,9 Ρίχτερ, προκαλεί τον θάνατο 7.540 ανθρώπων, άλλοι 80.000 μένουν άστεγοι.