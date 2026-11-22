Μια ξεχωριστή παρουσία είχε το Family Room του «The Voice».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τους διαγωνιζόμενους ήταν και ο Αιμιλιάνο Μάρκου, που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM του Star, πριν από μερικά χρόνια.

Ο ίδιος βρέθηκε στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ για να υποστηρίξει τον φίλο του, Χρήστο Λύτρα, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και συμμετείχε στη διαδικασία των Blind Auditions, ενθουσιάζοντας όλους τους coaches.

Ο Αιμιλιάνο παρακολούθησε την προσπάθειά του από το Family Room, όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που συνοδεύουν τους υποψηφίους και θέλουν να τους ενθαρρύνουν σε αυτή τη σημαντική στιγμή της συμμετοχής τους στο παιχνίδι και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος και από τους τηλεθεατές στο Χ που αμέσως σχολίασαν την παρουσία του εκεί.