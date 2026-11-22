Μπάλα επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ παίζει η Σοφία Μιλόσεβιτς!

Η εντυπωσιακή σύζυγος του Σέρβου σούπερ σταρ της ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς μοιράστηκε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Αθήνα, προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media.

Το εντυπωσιακό μοντέλο και influencer διαθέτει ξεχωριστή παρουσία και ιδιαίτερη αίσθηση του στιλ, ενώ οι αναρτήσεις της συγκεντρώνουν πάντα εκατοντάδες σχόλια και likes από φίλους και αντιπάλους φιλάθλους.

Η Σέρβα καλλονή έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πρωτεύουσα και απολαμβάνει τη ζωή της δίπλα στον σύζυγό της, που επίσης απολαμβάνει την παρουσία του στη χώρα μας και την Ενωση.