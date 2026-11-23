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Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας και στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ μέσα στην ημέρα θα αλλάξουν σταδιακά διεύθυνση, ξεκινώντας από τα δυτικά.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Συγκεκριμένα, θα κυμανθεί:

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί, με ένταση 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και θα ενισχυθούν στα 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 0 έως 20 βαθμούς.

Στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 21-22 βαθμούς.

Στην Κρήτη από 7 έως 22-24 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 13 έως 19 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 19 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 6-7 μποφόρ. Σταδιακά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, διατηρώντας παρόμοια ένταση.