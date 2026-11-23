Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Δευτέρα 23 Νοέμβρη, για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ

Δεν αποκλείεται σήμερα η αλαζονεία των άλλων να σας βγάλει εκτός εαυτού. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, το κλίμα έχει βελτιωθεί αρκετά, οπότε μπορείτε να ανανεώσετε μια σχέση που έχει ξεθωριάσει ή να αρχίσετε κάτι καινούργιο.

ΤΑΥΡΟΣ

Σκεφτείτε λίγο πιο πρακτικά και θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζατε μέχρι σήμερα. Φροντίστε για την επαγγελματική σας πρόοδο, τα οικονομικά σας και την τοποθέτησή σας μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αναζωογονηθείτε σε σημείο να νιώσετε πως μπορείτε να υλοποιήσετε κάθε επιθυμία σας. Κάντε πραγματικότητα ό,τι μέχρι σήμερα ήταν πέρα από τα συνηθισμένα σας και παράλληλα παρασύρετε τους άλλους με τη δημιουργικότητά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα αγχωθείτε αρκετά και θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επικίνδυνη επένδυση ή ρίσκο. Πιθανόν να νιώσετε ότι οι αξίες σας χάνουν έδαφος και να απογοητευτείτε. Μην αφήσετε να ξυπνήσει μέσα σας η επιθετικότητα, γιατί θα τραβήξετε τα πράγματα στα άκρα.

ΛΕΩΝ

Προχωρήστε σε νέες κινήσεις ύστερα από πολλή σκέψη, χωρίς να φανερώσετε τα σχέδιά σας σε τρίτους. Κάντε εμφανείς τις δημιουργικές σας ικανότητες και εκφράστε με σαφήνεια το τολμηρό πνεύμα που σας διακρίνει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι εντάσεις έχουν καταλαγιάσει, παρ’ όλα αυτά η ατμόσφαιρα στον οικογενειακό σας χώρο θα παραμένει αρκετά τεταμένη. Κάντε τους υπολογισμούς σας, ώστε να ανακαλύψετε αν η κατεύθυνση που έχετε πάρει είναι η σωστή.

ΖΥΓΟΣ

Πρέπει να προτιμάτε οι σχέσεις σας να είναι σταθερές, αλλά συγχρόνως να σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε την ελευθερία να κάνετε αυτά που θέλετε. Δώστε προτεραιότητα στις ερωτικές σας σχέσεις και στην επικοινωνία μεταξύ σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η δημιουργικότητά σας μπορεί να είναι εντυπωσιακή, όσο και η αντοχή σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως και οι άλλοι πρέπει να είναι αντίγραφα δικά σας. Αναγνωρίστε την προσπάθεια που κάνουν για να βελτιωθούν, καθώς και την ανάγκη τους να μοιραστούν περισσότερα πράγματα μαζί σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μια που η εξωτερική σας εμφάνιση είναι ο καθρέφτης της ηρεμίας σας, προσέξτε την εριστική διάθεσή σας και τη νευρικότητα που κάποιες φορές σας πιάνει. Χαλαρώστε και μη δώσετε έκταση σε καβγάδες που μπορεί να υπάρξουν, γιατί δεν αξίζει ο κόπος να ρίξετε την ψυχολογία σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις προς αβέβαιες κατευθύνσεις που θα σας οδηγήσουν σε λάθος στόχους. Αναπτύξτε τα πρωτοποριακά σας σχέδια, τα οποία θα σας εκφράζουν απόλυτα, δείχνοντας προσοχή στα ψιλά γράμματα και αποφεύγοντας ό,τι εμπεριέχει ρίσκο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οσοι αντιμετωπίζετε οικογενειακά προβλήματα προσπαθήστε να δείξετε κατανόηση, γιατί δεν θα κρατήσουν για πολύ ακόμα. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα σε ό,τι θα αφορά τον επαγγελματικό και τον αισθηματικό τομέα σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο κίνδυνος δεν θα απουσιάζει και καλό θα ήταν να παραμείνετε προσεκτικοί. Το ένστικτό σας θα είναι τονισμένο και συχνά θα είστε περισσότερο διεκδικητικοί, όμως δεν πρέπει να οδηγηθείτε σε ακραίες καταστάσεις.