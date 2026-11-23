Ο Billy the Kid είναι ο πιο διάσημος πιστολάς του παλιού Φαρ Ουέστ. Ενδεχομένως να παρέμενε άγνωστος όσο και τόσοι άλλοι… συνάδελφοί του εάν δεν μεσολαβούσε το Χόλυγουντ.

Είχε γεννηθεί τέτοια μέρα, 23 Νοεμβρίου 1859 στη Νέα Υόρκη, στα 14 χρόνια του έχασε και τη μητέρα του, ακολούθησαν ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία, μετακινήσεις στο Κάνσας και στο Νέο Μεξικό όπου άρχισε τη… δράση του.

Λέγεται ότι ξεκίνησε με μια κλοπή, κάτι ρούχα από ένα κινέζικο πλυντήριο και συνέχισε με φόνους. Περηφανευόταν ότι είχε διαπράξει είκοσι, όσα και τα χρόνια του. Στα 22 του ήταν ήδη νεκρός. Τον σκότωσε ένας σερίφης που τον καταδίωκε επειδή δραπετεύοντας από τη φυλακή είχε σκοτώσει και δύο φρουρούς.

Ο Χένρι ΜαΚάρτι, έτσι ήταν το όνομά του στην ουσία ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που αναζητούσε χρήματα που ποτέ δεν είχε κι έζησε κυνηγημένος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του που τερματίστηκε το 1859.

Το Χόλυγουντ τον ανακάλυψε το 1911 όταν γυρίστηκε η πρώτη ταινία με θέμα τη δράση του. Ήταν βωβή, αλλά είχε επιτυχία, τόση που ακολούθησαν άλλες 69 τουλάχιστον!

Έτσι έγινε διάσημος χωρίς να μπορέσει να διεκδικήσει ούτε σεντς από τα κέρδη των παραγωγών ή τη φήμη των πρωταγωνιστών που τον ενσάρκωναν.

Τουλάχιστον έμενε ο θρύλος.

Μέχρι που το 1962 ο Γκοσινί με τον Μορίς οι δημιουργοί του Λούκι Λουκ αποφάσισαν να τον κάνουν κομικ. Το τεύχος έφερε το όνομά του. Μόνο που η εικόνα του ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Γκοσινί τον περιέγραψε σαν κακομαθημένο παιδί κι ο Μορίς τον ζωγράφησε με κόκκινα μαλλιά, φαρδιά δόντια και μικροσκοπικό.

Το τεύχος είχε επιτυχία και συχνά πυκνά ον Billy the Kid έκανε την εμφάνισή του στο κόμικ άλλοτε απέναντι στους Ντάλτον, άλλοτε αυτόνομα με την ίδια πάντα συμπεριφορά.

Ό,τι είχε χτίσει το Χόλυγουντ ταινία – ταινία κατέρρευσε με μερικά σκίτσα που αποδόμησαν τον φόβο και τον τρόμο των εκπροσώπων της τάξης.

Αν ζούσε και τους έκανε μήνυση για προσβολή της προσωπικότητάς του (ποιος ξέρει;) ίσως έβγαζε περισσότερα κι από τις 70 ταινίες που ασχολήθηκαν μαζί του…

Ίσως να κυνηγούσε να σκοτώσει κι αυτόν που πλήρωσε 6,3 εκ. δολάρια για να αγοράσει το πιστόλι με το οποίο ο σερίφης Πάτ Γκάρετ του στέρησε τη ζωή. Τελικά δεν ήταν φοβερός και τρομερός, αφελής ήταν μια και τόσοι άνθρωποι έβγαλαν το παντεσπάνι τους με τη δράση και φυσικά τον θάνατό του.

Γεννήσεις

1859: Μπίλι ο τρομερός, Αμερικανός εγκληματίας, το όνομά του ήταν Ουίλιαμ Χ. Μπόνι. Διέπραξε τον πρώτο φόνο όταν ήταν μόλις 12 χρόνων. Σκοτώθηκε από τον σερίφη Πτ Γκάρετ στις 14 Ιουλίου 1881.

1887: Μπορίς Καρλόφ, Άγγλος ηθοποιός, ο πρώτος που ερμήνευσε στη μεγάλη οθόνη τον Φρανκενστάιν. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γουίλιαμ Χένρι Πρατ. Πέθανε στις 2 Φεβρουαρίου 1969.

1946: Γιώργος Κούδας, ποδοσφαιριστής (μέσος), ένας από τους κορυφαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου και σημαία του ΠΑΟΚ τον οποίο υπηρέτησε από το 1959 έως το 1984.

1949: Άλκης Αλκαίος, ποιητής και στιχουργός. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βαγγέλης Λιάρος. Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 2012.

1950: Σταύρος Σαράφης, ποδοσφαιριστής, μέσος, από τους σημαντικότερους που ανέδειξε το ποδόσφαιρο. Το προσωνύμιό του ήταν Καίσαρας. Στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε από το 1967 έως το 1981. Πέθανε στις 13 Οκτωβρίου 2022.

1951: Μάικ (Ηλίας) Γαλάκος, ποδοσφαιριστής (αριστερός επιθετικός), γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά μεγάλωσε στη Γερμανία. Το 1973 πήγε στον Ολυμπιακό και το 1981 στον Παναθηναϊκό. Από τους σημαντικούς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

1962: Νικολάς Μαδούρο, πρόεδρος της Βενεζουέλα από το 2013 έως το 2026. Στοις 3 Ιανουαρίου ανατράπηκε με εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απήχθη από ομάδα κομάντος και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ για να δικαστεί.

1983: Παντελής Παντελίδης, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, από τους πρώτους που αξιοποίησαν τα νέα μέσα επικοινωνίας για να κάνει καριέρα. Σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 18 Φεβρουαρίου 2016.

Θάνατοι

1976: Αντρέ Μαρλό (75 χρ.), Γάλλος συγγραφέας, ρήτορας, επαναστάτης, αλλά και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Ντε Γκολ (1959-69).

1979: Μερλ Ομπερον (68 χρ.), Αγγλίδα ηθοποιός. Η μητέρα της ήταν Ινδή και ο πατέρας της Βρετανός αξιωματικού.

1980: Ιάκωβος Κουμής (24 χρ.), Κύπριος φοιτητής που σπούδαζε στην Αθήνα. Είχε δεχτεί άγρια επίθεση από τα ΜΑΤ στην πορεία για το Πολυτεχνείο στις 16 Νοεμβρίου. Από τότε νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

1995: Λουί Μαλ (63 χρ.), Γάλλος σκηνοθέτης με καριέρα στην Ευρώπη, αλλά και στο Χόλυγουντ. Τα θέματα των ταινιών του ήραν συχνά προκλητικά και αμφιλεγόμενα.

2016: Φιλίπ Νουαρέ (76 χρ.), Γάλλος ηθοποιός σε θέατρο και κινηματογράφος. Δύο φορές τιμήθηκε με το βραβείο Σεζάρ.