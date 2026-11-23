Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα έζησε η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς ο γιος της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Βασίλης, συμπλήρωσε δύο χρόνια ζωής.

Η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή θέλησε να γιορτάσει τα γενέθλια του μικρού της με ένα όμορφο πάρτι, μοιράζοντας στη συνέχεια τρυφερά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Ωστόσο, από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απουσίαζε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν στη γιορτή. Στα στιγμιότυπα, η Αλεξάνδρα Νίκα εμφανίζεται ξαπλωμένη δίπλα στον μικρό Βασίλη μέσα σε μια φουσκωτή πισίνα γεμάτη λευκά, γαλάζια και κίτρινα μπαλάκια, χαρίζοντάς του ένα τρυφερό φιλί. «Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε 2 ετών!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra Nika (@alexandra.nika)

Υπενθυμίζεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός παντρεύτηκαν στις 7 Ιουλίου 2025, σε μια διακριτική τελετή παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον Ιούνιο του 2026 υποδέχθηκε και το δεύτερο παιδί του, την κόρη του, Μιράντα.