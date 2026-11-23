Πριν 90 χρόνια τέτοια μέρα, 23 Νοεμβρίου 1936 κυκλοφόρησε ένα περιοδικό διαφορετικό. Κόντρα στο ρεύμα μίκρυνε τα κείμενα, σχεδόν τα έκανε λεζάντες και μεγάλωσε εντυπωσιακά τις φωτογραφίες. Έφερε την επανάσταση στον περιοδικό τύπο, γνώρισε χιλιάδες μιμητές, αλλά υπέκυψε στη δύναμη της τηλεόρασης, αλλά και των εφημερίδων που με την εξέλιξη της τεχνολογίας είχαν τη δυνατότητα να το ανταγωνιστούν στην εικονογράφηση και μάλιστα καθημερινά.

Το LIFE, περί αυτού προκειται, επανακυκλοφορεί από σήμερα στις ΗΠΑ σε μια νέα προσπάθεια να αποκτήσει κοινό. Ανταγωνιστής του δεν είναι πια ούτε η τηλεόραση, ούτε οι εφημερίδες, Έχει να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες όταν ο καθένας μπορεί να γίνει φωτογράφος και να διακινήσει στο διαδίκτυο το υλικό του.

Πριν το LIFE (με κεφαλεία γράμματα στον τίτλο του) υπήρχε για 53 χρόνια ένα χιουμοριστικό περιοδικό, το Life, με πεζά. Ήταν σαν όλα τα άλλα. Το αγόρασε ο εκδότης του Time Χένρι Λούις που όπως ανακοίνωσε στην πρώτη συγκέντρωση του προσωπικού:

Το Time αφηγείται την ιστορία, το Life θα την δείχνει!

Ήταν τόσο σίγουρος για τη νέα του προσπάθεια που πούλησε σε ένα ανταγωνιστικό χιουμοριστικό περιοδικό τον κατάλογο των συνδρομητών και το αρχείο του παλιού Life.

Στις 23 Νοεμβρίου 1936 κυκλοφορεί το περιοδικό. Οι αναγνώστες ξαφνιάζονται. Οι φωτογραφίες είναι απίστευτα μεγάλες για τα μέτρα της εποχής και τα κείμενα απίστευτα μικρά.

Το πρώτο εξώφυλλο έμοιαζε με εικόνα από το… μέλλον. Ήταν μια λεπτομέρεια του φράγματος Φορτ Πεκ, μέρος του New Deal που θα ολοκληρωνόταν το 1940. Πούλησε 380.000 τεύχη, σε τέσσερις μήνες ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο αντίτυπα!

Η φωτογράφος Μάργκαρετ Μπουργκ – Ουάιτ μπορούσε να φωτογραφήσει τα μεγάλα έργα, αλλά προτίμησε τους μικρούς, τους ανώνυμους ήρωες, τους εργάτες και την καθημερινότητά τους. Οι φωτογραφίες της έμειναν ιστορικές, ενώ αυτή του εξωφύλλου έγινε και γραμματόσημο!

Δεν είναι τυχαίο που η Εβραία από πατέρα και Ιρλανδή από μητέρα φωτορεπόρτερ έγινε η πρώτη πολεμική ανταποκρίτρια στον πόλεμο που ακολούθησε και γύρισε όλη την σπαρασσόμενη από τον Ευρώπη.

Κάθε εβδομάδα το LIFE παρουσίαζε με τις φωτογραφίες του ιστορίες ανθρώπων. Καθημερινών, αλλά και διάσημων. Τα κλικ των φωτογράφων του πέρασαν στην Ιστορία

Τα εξώφυλλα του πέρασαν κι αυτά στην ιστορία. Κάποια από αυτά θεωρούνται κλασσικά κι άνοιξαν νέους δρόμους στην εικονογράφηση εντύπων. Δεν ήταν μόνο η φωτογραφική σύλληψη, αλλά και η εικαστική προσέγγιση.

Το περιοδικό συχνά φιλοξενούσε και ελληνικά θέματα. Η φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, 19 χρόνων τότε που θρηνεί τέσσερις μήνες μετά τη σφαγή στο Δίστομο δεν λείπει από κανένα αφιέρωμα στην τραγωδία εκείνη. Ο φωτογράφος του περιοδικού Ντμίτρι Κέσελ επισκέφθηκε την περιοχή την 1η Νοεμβρίου 1944 και στις 27 του ίδιου μήνα το περιοδικό τη γνωστοποιούσε σε όλο τον κόσμο με τίτλο: Τι έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα

Κι αυτό δεν ήταν το μόνο. Κατέγραψε την εικόνα της χώρας μετά την αποχώρηση των Γερμανών και τα πριν τον εμφύλιο.

Νωρίτερα είχε αφιερώσει το εξώφυλλο του τεύχους της 16ης Δεκεμβρίου 1940 στην Ελλάδα και την πολεμική της προσπάθεια. Δεν είχε φωτογραφίες από τους τόπους των μαχών, αλλά ο εύζωνας που έβαλε δίνει όλο το πνεύμα του ελληνικού λαού στον πόλεμο εκείνο.

Ενώ σε κάθε ευκαιρία όλο και κάποιος Έλληνας θα ήταν στο εξώφυλλο όπως ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος που εμφανίζετςαι δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ σε θέμα αφιερωμένο στον ηγέτη των μαύρων…

Το περιοδικό που ήταν η… τηλεόραση πριν την τηλεόραση δεν άντεξε τον ανταγωνισμό της μικρής οθόνης. Στη δεκαετία του ’60 γέμισε χρώμα που έλειπε από τις τηλεοπτικές συσκευές. Όταν το απέκτησαν άρχισε η πτώση. Τον Οκτώβριο του ’87 έγινε μηνιαίο και τον Μάιο του 2000 σταμάτησε να κυκλοφορεί. Αρκέστηκε σε μερικά αφιερώματα αξιοποιώντας το ανεπανάληπτο αρχείο του. Τώρα για να πετύχει στο νέο ξεκίνημα θα πρέπει να ψάξει αυτό που λείπει από τον καταιγισμό εικόνων και ήχων που δέχεται καθημερινά ο αναγνώστης…

Θέατρο

534 π. Χ: Ο Θέσπις, από την Ικαρία, γίνεται ο πρώτος καταγεγραμμένος ηθοποιός που υποδύεται χαρακτήρα σε σκηνή. Ήταν νικητής στον πρώτο διαγωνισμό Τραγωδίας που έγινε στην Αθήνα, στα Διονύσια. Δεν έχει διασωθεί καμία τραγωδία που έγραψε ο ίδιος.

1937: Το έργο του Τζον Στάινμπεργκ Άνθρωποι και Ποντίκια ανεβαίνει σε παγκόσμια πρώτη στην Νέα Υόρκη

1974: Παίζεται στο θέατρο Ακάδημος από τον Οκτώβριο το έργο του Πάμπλο Νερούδα Δόξα και Θάνατος του Χοακίν Μουριέτα σε μετάφραση – σκηνοθεσία Μανώλη Μαυρομάτη και καλλιτεχνική διεύθυνση της Ρένας Βενιέρη. Λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 1975, ο Μανώλης Μαυρομάτης θα σκηνοθετήσει το έργο του Σόμερσετ Μωμ Αχ Αυτές οι Γυναίκες σε μετάφραση/διασκευή Μέλπως Ζαρόκωστα.

Τηλεόραση

1963: Το πρώτο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Doctor Who προβάλλεται από το BBC. Θα συνεχίσει μέχρι το 1989 με 892 επεισόδια και 319 ιστορίες.

Μουσική

1903: Ο Ιταλός τενόρος Ενρίκο Καρούζο εμφανίζεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Τραγουδά στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης τον Ριγολέτο του Γκιουζέπε Βέρντι.

1979: Κυκλοφορεί το άλμπουμ των Πινκ Φλόιντ The Wall. Μέσα σε δύο εβδομάδες πούλησε έξι εκατομμύρια αντίτυπα.

1991: Ο Φρέντι Μέρκιουρι ανακοινώνει ότι είναι οροθετικός. Πεθαίνει την επόμενη μέρα.

2009: Η Σούζαν Μπόιλ κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ, το I Dreamed a Dream. Το περιοδικό Bilboard θα τοι αναδείξει άλμπουμ της χρονιάς, ενώ θα κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις από κάθε άλλο την συγκεκριμένη χρονιά.

Διάφορα

1644: Ο Άγγλος συγγραφέας και ποιητής Τζον Μίλτον δημοσιεύει τα Αρεπαγιτικά ένα φυλλάδιο που καταδικάζει τη λογοκρισία. Τον τίτλο τον εμπνεύστηκε από τον Αρεοπαγιτικό λόγο του ρήτοτα Ισοκράτη και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο.

1889: Στο σαλούν Παλέ Ρουαγιάλ, στο Σαν Φραντσίσκο εγκαθίσταται το πρώτο τζουκ μποξ!

1996: Η Μις Ελλάς Ειρήνη Σκλήβα εκλέγεται Μις Κόσμος στα διεθνή καλλιστεία που γίνονται στην Ινδία, εν μέσω διαμαρτυριών ινδουϊστικών οργανώσεων

2020: Η Αμερικανίδα χορεύτρια και σταρ του Tik-Tok Σαρίλ Ντ’΄Αμέλιο γίνεται η πρώτη που φθάνει τα 100 εκ. ακολούθους.

Αθλητισμός

1999: Ο Λεωνίδας Σαπάνης κερδίζει δύο αργυρά μετάλλια στην κατηγορία των 62 κιλών και η Ιωάννα Χατζηϊωάννου ένα χάλκινο στα 63 κιλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών στο ΣΕΦ.

2000: Για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (γ’ γύρος, α’ματς) η ΑΕΚ αποσπά ισοπαλία (4-4) στο Λεβερκούζεν από τη Μπάγερ, ο Ολυμπιακός «αντέχει» στο Άνφιλντ (2-2 με τη Λίβερπουλ) και ο ΠΑΟΚ χάνει 3-0 στο Αϊντχόφεν από την PSV.

2004: Σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ ο Ολυμπιακός νικά τη Ντεπορτίβο 1-0. Είναι η πρώτη νίκη Ελληνικής ομάδας επί Ισπανικής σε ελληνικό έδαφος. O Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με το γκολ που σημειώνει γίνεται ο πρώτος σκόρερ ελληνικών ομάδων με 9 γκολ από καταβολής του Τσάμπιονς Λιγκ ξεπερνώντας τους Ζιοβάνι, Μιχάλη Κωνσταντίνου και Βαζέχα (8) καθώς και ο πρώτος παίκτης των ερυθρολεύκων σε συμμετοχές (53) σε ευρωπαϊκά ματς ξεπερνώντας τον Κυριάκο Καραταϊδη (52)