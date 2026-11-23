Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η προσφορά στον συνάνθρωπο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αξίες της ζωής του. Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας και η οικογένειά του προχωρούν σε μια νέα φιλανθρωπική πρωτοβουλία, επεκτείνοντας τη δράση τους στο Μαϊάμι.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) στο Instagram, με μια φωτογραφία από το Kaseya Center και ένα μήνυμα γεμάτο αισιοδοξία για το νέο αυτό ξεκίνημα. «Μαϊάμι, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα σε αποκαλούμε σπίτι μας», αναφέρεται στην ανάρτηση, με τους ανθρώπους του ιδρύματος να εκφράζουν την επιθυμία τους να γνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να συνεργαστούν με όσους ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) (@caff.foundation)

Με αφορμή τη φετινή Give Miami Day, το ίδρυμα απηύθυνε κάλεσμα για στήριξη της νέας του προσπάθειας, προκειμένου να αναπτύξει σταδιακά τις δράσεις του στην αμερικανική πόλη. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία κρύβεται μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή ιστορία. Το Charles Antetokounmpo Family Foundation δημιουργήθηκε προς τιμήν του πατέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, Τσαρλς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017. Σκοπός του ιδρύματος είναι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα παιδιά, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Η φιλανθρωπική του δραστηριότητα εκτείνεται ήδη στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νιγηρία, τρεις χώρες που συνδέονται στενά με την πορεία και τις ρίζες της οικογένειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) (@caff.foundation)



Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες βρίσκεται η Antetokounmpo Academy, ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε παιδιά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες την ευκαιρία να γνωρίσουν το μπάσκετ, καλλιεργώντας παράλληλα αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει επενδύσει σημαντικά και στην εκπαίδευση. Μέσα από τη συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree), το ίδρυμα έχει στηρίξει νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω υποτροφιών, ενώ σύμφωνα με τον απολογισμό του CAFF έχουν χορηγηθεί συνολικά 40 υποτροφίες. Στη Νιγηρία, επίσης, το ίδρυμα συνεργάζεται με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, στη δημιουργία βασικών υποδομών και στην εξασφάλιση πρόσβασης σε καθαρό νερό.

Με το Μαϊάμι να προστίθεται πλέον στους σταθμούς της φιλανθρωπικής του πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η οικογένειά του συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του πατέρα τους, μετατρέποντας την προσωπική τους επιτυχία σε ευκαιρία προσφοράς προς τους συνανθρώπους τους.

Κάνε τον τίτλο πιο συγκεκριμένοΑφαίρεσε τις μη τεκμηριωμένες λεπτομέρειες