Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Νίκο Καλογερόπουλο προχώρησε ο Πάνος Βλάχος, μιλώντας για την απώλεια του αγαπημένου του δασκάλου, αλλά και για το κενό που έχει αφήσει η απουσία του.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην Έλενα Γαλανοπούλου και στο ένθετο «Νησίδες» της «Εφημερίδας των Συντακτών», με αφορμή τη νέα του θεατρική παράσταση, η οποία έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Όπως εξομολογήθηκε, έχουν περάσει μόλις τρεις μήνες από τον θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου και αυτή είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει μια παράσταση γνωρίζοντας πως ο άνθρωπος που τον καθοδήγησε δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές. «Πέρασαν τρεις μήνες από τον χαμό του και είναι η πρώτη μου παράσταση που δεν θα δει. Και, μάλιστα, μια παράσταση που αποτελεί φόρο τιμής προς εκείνον και προς τον τρόπο με τον οποίο αντιστεκόταν, αντιδρούσε και διαφωνούσε, ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Βλάχος μίλησε και για τη διαφορετική θέση στην οποία βρίσκεται πλέον, καθώς μέσα από τη νέα του θεατρική δουλειά καλείται να καθοδηγήσει μικρά παιδιά, αναλαμβάνοντας κατά κάποιον τρόπο τον ρόλο που είχε για εκείνον ο Νίκος Καλογερόπουλος. «Ενώ εγώ, σε όλη μου τη ζωή, είχα τον Καλόγερα και ήμουν μαθητής», εξήγησε, περιγράφοντας πόσο πρωτόγνωρο είναι για εκείνον να βρίσκεται απέναντι σε δέκα παιδιά που αναζητούν καθοδήγηση και απαντήσεις. Μάλιστα, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως δεν γνωρίζει πάντοτε τις λύσεις στα ερωτήματά τους, κάτι που, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζει ως μια δημιουργική πρόκληση. «Κι έχει μια γοητεία αυτό: ότι ψάχνω να βρω μαζί τους τις λύσεις και τις απαντήσεις», πρόσθεσε.