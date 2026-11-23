Με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και με μια ιδιαίτερη οικογενειακή ιστορία που συνδέεται με τον θεσμό, η Δήμητρα Βαρδάκη, φιναλίστ με τον αριθμό 2 στα Ελληνικά Καλλιστεία Star Hellas – Miss Hellas 2026, πέρασε το κατώφλι των γραφείων της «Espresso».

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μασσιάς

Outfits: Cinema by Panos Zinas

Η 24χρονη Κρητικιά πρωταγωνιστεί στο έκτο κατά σειρά αφιέρωμα που φιλοξενεί η εφημερίδα στις σελίδες της για τις υποψήφιες του διαγωνισμού, έχοντας φέτος τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής του. Στην οδό Καρτσιβάνη 6, στο Παλαιό Φάληρο, η Δήμητρα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της δημοσιογραφίας. Περιηγήθηκε στους χώρους της εφημερίδας, φωτογραφήθηκε, μίλησε στην Espresso TV και απόλαυσε μαζί μας έναν καφέ – φυσικά espresso!

Με ύψος 1,72 μ., καταγωγή από την Κρήτη και μια δυναμική προσωπικότητα, η νεαρή κοπέλα δεν κρύβει πως η συμμετοχή της έχει και συναισθηματικό υπόβαθρο. Οπως μας εξομολογήθηκε, η σχέση της με τον θεσμό ξεκινά από την παιδική της ηλικία, όταν παρακολουθούσε τις τηλεοπτικές του διοργανώσεις. «Από μικρή έβλεπα τα καλλιστεία στην τηλεόραση. Για τη συμμετοχή μου, ωστόσο, σίγουρα έπαιξε ρόλο και η μητέρα μου, που παλαιότερα είχε πάρει επίσης μέρος. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω την πορεία που εκείνη δεν μπόρεσε να εξελίξει» αποκαλύπτει, συμπληρώνοντας πως η μητέρα της, Ευθυμία Τριανταφύλλου, είχε συμμετάσχει στα καλλιστεία τη δεκαετία του 1980, κατακτώντας τον τίτλο της αναπληρωματικής Σταρ Ελλάς. Ο τρόπος που μιλά για εκείνη δείχνει πάνω απ’ όλα αγάπη και θαυμασμό. «Είναι ένας άνθρωπος που καθημερινά, με χαμόγελο, μπορεί και ξεπερνά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής της.

Εχει μεγαλώσει πέντε παιδιά, κάτι πραγματικά δύσκολο, ειδικά στη σημερινή εποχή. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι μας έχει δώσει τόσο υψηλές αξίες» τονίζει, αναγνωρίζοντας στη μητέρα της την πιο ουσιαστική πηγή έμπνευσης.

Πέρα από την εξωτερική της εμφάνιση, η Δήμητρα διαθέτει έντονη διάθεση για εξέλιξη και αναζήτηση νέων εμπειριών. Η επαγγελματική της πορεία δεν έχει σχέση με το μόντελινγκ, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται σε έκθεση αυτοκινήτων, έναν χώρο που, όπως παραδέχεται, την έχει κερδίσει. Μάλιστα, η αγάπη της για τα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται στην οδήγηση, αφού της αρέσει να γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε μοντέλου. «Μου αρέσουν πολύ τα αυτοκίνητα. Είναι κάτι που μπορώ να πω ότι ήταν χόμπι μου από πάντα και το κυνηγάω, εξελίσσομαι σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία δύο χρόνια» αναφέρει. Οι σπουδές της ξεκίνησαν από τον τομέα των ναυτιλιακών, όμως στην πορεία συνειδητοποίησε ότι δεν την αντιπροσώπευε επαγγελματικά. Ετσι, στράφηκε στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αποκτώντας σχετική πιστοποίηση και γνώσεις στην επικοινωνία και τη διαχείριση ανθρώπων.

Οσο για τον χαρακτήρα της, αυτοπροσδιορίζεται ως δυναμική, τολμηρή και ως άνθρωπος που αγαπά τις προκλήσεις. «Μου αρέσει να βγαίνω από τη ζώνη ασφαλείας μου. Τολμάω πράγματα και παίρνω αποφάσεις. Αυτό, όμως, που θα ήθελα να βελτιώσω είναι να μη ρισκάρω συνεχώς, γιατί κάποιες φορές οι αλλαγές μπορεί να μη βγουν όπως τις περιμένω» παραδέχεται με ειλικρίνεια. Στη δική της φιλοσοφία, άλλωστε, η πραγματική ομορφιά δεν περιορίζεται σε ένα συμμετρικό πρόσωπο ή σε μια εντυπωσιακή σιλουέτα. «Πραγματικά όμορφη κάνει μια γυναίκα, αλλά και γενικά έναν άνθρωπο, η ευτυχία στη ζωή – το χαμόγελο, η ζωντάνια. Αυτό που λένε ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα σου ισχύει. Αν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, λάμπουμε, και αυτό φαίνεται προς τα έξω» υπογραμμίζει.

Η ίδια φροντίζει την καθημερινότητά της μέσα από τη γυμναστική, την ισορροπημένη διατροφή και τον σωστό ύπνο, χωρίς να αποκαλύπτει κάποιο περίπλοκο μυστικό ομορφιάς. Τον ελεύθερο χρόνο της τον μοιράζεται με την οικογένεια, τους φίλους και τη σκυλίτσα της, τη Βέρα, ενώ λατρεύει τα ταξίδια και τις νέες εμπειρίες. «Δεν αποχωρίζομαι το χαμόγελό μου. Ακόμη κι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλω, προσπαθώ να το διατηρώ» λέει. Στον ανταγωνισμό, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε διαγωνισμού, επιλέγει να βλέπει μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης και όχι σύγκρισης. «Δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με τους άλλους, αλλά να τους βάζουμε ως στόχο για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε καλύτεροι» είναι η χαρακτηριστική τοποθέτησή της.

Ποιο είναι, όμως, το μεγαλύτερο όνειρό της; Να δημιουργήσει μια ζωή σύμφωνα με τις δικές της επιθυμίες και αξίες. «Θέλω να δημιουργήσω μια ζωή όπως τη θέλω εγώ, με τα δικά μου στάνταρ, τους δικούς μου στόχους και, γενικά, να είμαι ευτυχισμένη μακροπρόθεσμα» μας εξηγεί. Οσο για τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, το συναίσθημα θα είναι σίγουρα οικογενειακό. Αν κατακτήσει έναν τίτλο, οι πρώτοι άνθρωποι που θέλει να έχει δίπλα της είναι οι γονείς και τα αδέλφια της. «Ιδανικά, θα ήθελα να μη χρειαστεί να τους τηλεφωνήσω, αλλά να είναι εκεί, δίπλα μου. Σίγουρα, όμως, τα πρώτα άτομα που θα πάρω θα είναι η μητέρα μου, ο μπαμπάς μου και οι αδελφές μου» αποκαλύπτει.