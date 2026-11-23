Εκατόν τέσσερα χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και η καρδιά των απανταχού Μικρασιατών και Ποντίων της πατρίδας μας, αλλά και όλων των ορθόδοξων χριστιανών, χτύπησε χθες δυνατά, για μία ακόμη χρονιά, στην περιφορά της ιερής εικόνας των Εισοδίων της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρέντη!

Της Μαρίας Ανδρέου

Μιας εικόνας «ιερού κειμηλίου», που έφεραν ως μοναδικό θησαυρό οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας το 1922 και η οποία αποτελεί από το 1931 το λάβαρο του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Η Ιωνία», στον οποίο είχε διατελέσει πρόεδρος ο αείμνηστος Μικρασιάτης επιχειρηματίας Βασίλης Λαυρεντιάδης, με τη Μικρασιάτισσα σύζυγό του Ζαφειρία Λαυρεντιάδη να αναλαμβάνει (μετά τον θάνατό του) το 1990 την προεδρία του. Εκεί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, με την οποία η οικογένεια Λαυρεντιάδη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, καθώς τόσο η κυρία Λαυρεντιάδη όσο και ο γιος της, επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, είναι μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες του ιερού ναού, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές που φέρνουν μνήμες από τα αλησμόνητα Αλάτσατα, καθώς από το 1833 ο Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου έστεκε σαν ακοίμητος φρουρός των κατοίκων.

Με μεγάλη λαμπρότητα και κατάνυξη, χθες το πρωί, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, τελέστηκε η περιφορά της ιστορικής εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνοδεία της μπάντας της Αστυνομίας και πλήθους πιστών -από ηλικιωμένους μέχρι παιδιά-, ιερέων, τοπικών αρχόντων και μελών της ελληνικής Βουλής. Ολοι, φανερά συγκινημένοι, προσεύχονταν στην Πλατυτέρα των Ουρανών, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε ως ανθρωπότητα, να πρεσβεύει και να μεσιτεύει στον Υιό Της για τη σωτηρία του κόσμου.

Στη μεγάλη εορτή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Δήμου Νικαίας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης (μαζί με την αντιδήμαρχο Αφροδίτη Μάλαμα και την αντιδήμαρχο Τρίτης Ηλικίας Ελευθερία Βάκουλη), ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης με την κόρη του Αργυρώ, ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Βρεττάκος, ο πρώην υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Γιώργος Καλαντζής, ο γιατρός και βουλευτής της Ν.Δ. Μιχάλης Λιβανός, ο ηθοποιός Κώστας Πρέκας, συγγενείς της οικογένειας Λαυρεντιάδη, καθώς και διευθυντικά στελέχη του Ομίλου Λαυρεντιάδη.

Τη θεία λειτουργία τέλεσαν ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος και οι ιερείς Θεόδωρος, Ρηγίνος και Φώτιος, ενώ έψαλε αγγελικά το εκκλησιαστικό τμήμα της Ιστορικής Χορωδίας Νικαίας, με χοράρχη τον Μάκη Κασφίκη. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας έγινε αρτοκλασία από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ιωνία».

Ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος αναφέρθηκε στο κήρυγμά του και στον εορτάζοντα θαυματουργό Αγιο της Ορθοδοξίας μας, τον Μικρασιάτη ιερομόναχο και ηγούμενο της Μονής Οσίου Δαβίδ Ευβοίας Ιάκωβο Τσαλίκη, μία από τις σημαντικότερες μορφές του 20ού αιώνα.

Μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία, η πρόεδρος του Συλλόγου «Ιωνία», κυρία Ζαφειρία Λαυρεντιάδη, και αφού πρώτα ασπάστηκε την εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας (δωρεά της ίδιας στον ναό), κάλεσε όλους τους παρευρισκομένους στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νικαίας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου παρέθεσε δεξίωση, την οποία λάμπρυνε με την παρουσία του το γυναικείο τμήμα της Χορωδίας Νικαίας, υπό τη διεύθυνση του Μάκη Κασφίκη.

Η κυρία Ζαφειρία Λαυρεντιάδη με την ομιλία της συγκίνησε την κατάμεστη αίθουσα, η οποία ξέσπασε σε χειροκροτήματα, κάνοντας τους παλαιότερους να θυμηθούν και τους νεότερους να μην ξεχάσουν: «Η εικόνα της Παναγίας, που είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου, έχει έρθει από την περιοχή Αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Είναι ένα σημαντικό θρησκευτικό κειμήλιο, το οποίο έφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η εορτή με πόνο ψυχής. Θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα Μικρασιάτισσα. Τον σύλλογο αυτόν τον εδραίωσε ο σύζυγός μου Βασίλης Λαυρεντιάδης, και από τότε η Παναγία είναι αρωγός και σκέπη μας. Πλέον είμαι 36 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου “Ιωνία” και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη». Και συνέχισε: «Μέσα από τη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου θυμόμαστε τα γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η εικόνα μας των Εισοδίων της Θεοτόκου, που έφεραν οι κάτοικοι του οικισμού Σταματάκη, από τα άγια χώματα της Μικράς Ασίας στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, στολίζεται κάθε χρόνο με υπέροχα λουλούδια και η λιτανεία της γίνεται με ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια. Πέρασαν 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και νομίζουμε ότι αυτό έγινε μόλις χθες. Για εμάς δεν υπάρχει λήθη – απεναντίας, ανακυκλώνουμε αλήθειες οδυνηρές. Ενάμισι εκατομμύριο νεκροί ζητούν δικαίωση. Οι Μικρασιάτες είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί πάνω απ’ όλα. Ας θεωρηθεί αυτή η εορτή της Παναγίας μας ως το αναμμένο καντήλι με το άσβεστο φως για τους προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν για τα ιερά και τα όσια της γης της Ιωνίας».

Η κυρία Λαυρεντιάδη, μιλώντας για τη σφαγή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Νεοτούρκους, αναφέρθηκε και στους υπαιτίους: «Η ευρωπαϊκή διπλωματία φέρει όλη την ευθύνη των σφαγών και των δεινοπαθημάτων των λαών της Ανατολής. Ο κεμαλισμός γεννήθηκε και ανδρώθηκε χάρη στην αδυναμία που επέδειξαν οι σύμμαχοι. Πόσο λυπηρό είναι να δημιουργούνται πόλεμοι, να αφαιρούνται ζωές αθώων ανθρώπων για τα συμφέροντα των ισχυρών… Η αλήθεια είναι σκληρή, όπως και η διαστρέβλωση των γεγονότων».

Μετά το πέρας της δεξίωσης, η κυρία Ζαφειρία Λαυρεντιάδη κάλεσε γνωστούς και φίλους στην ταβέρνα Ιωνικός στη Νίκαια για ένα ποτήρι γλυκό κρασί, όπου όλοι ευχήθηκαν υγεία και πίστη στο μεγαλείο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού!