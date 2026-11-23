Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Έλντα Πανοπούλου, μιλώντας για τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, την απότομη αύξηση του βάρους της και την απομόνωση που βίωσε στο σχολικό της περιβάλλον.

Η αγαπημένη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, αλλά και στο σπάνιο μουσικό ταλέντο που είχε εκδηλώσει από πολύ μικρή ηλικία. «Ήμουν παιδί θαύμα. Άρχισα να παίζω μόνη μου ακορντεόν 3,5 ετών και πιάνο στα 4,5. Έπαιζα μελωδίες κανονικά, ό,τι μου τραγουδούσαν. Δεν παριστάνω την ταπεινή, αλλά έχω μουσικό αυτό όπως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Η πρώτη μου εμφάνιση στον “Παρνασσό” ήταν 6 χρονών και τα πόδια μου δεν έφταναν στα πεντάλ του πιάνου», θυμήθηκε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παρά το ταλέντο και τις εξαιρετικές σχολικές της επιδόσεις, η εφηβεία της δεν ήταν μια εύκολη περίοδος. Όπως αποκάλυψε, ενώ στην ΣΤ’ Δημοτικού ζύγιζε 50 κιλά, μέσα σε λίγα χρόνια το βάρος της αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 84 κιλά στη Β’ Γυμνασίου. «Στο γυμνάσιο έφυγα από τα χέρια των γονιών μου και πήγα σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο, στη Σχολή Αηδονοπούλου. Ξεκίνησα με υποτροφία τα δύο πρώτα χρόνια, υπήρξα άριστη μαθήτρια, το λεγόμενο σπασικλάκι. Όμως ήμουν ένα παιδάκι το οποίο στη ΣΤ’ Δημοτικού ζύγιζε 50 κιλά και ξαφνικά στη Β’ Γυμνασίου είχε φτάσει στα 84. Ήταν σοκαριστικό», εξομολογήθηκε. Η ηθοποιός απέδωσε την αύξηση του βάρους της στις ενέσεις πενικιλίνης που έκανε εκείνη την περίοδο, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας που σχετιζόταν με στρεπτοκοκκική λοίμωξη.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της, όπως περιέγραψε, επηρέασε και τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα παιδιά, με αποτέλεσμα να αισθάνεται απομονωμένη. «Έκανα ενέσεις πενικιλίνης – είχα στρεπτόκοκκο στο αίμα από τις αμυγδαλές μου – και με είχαν παχύνει. Οι συμμαθητές μου δεν με πολυπλησίαζαν. Απομονώθηκα. Έπαθα την πρώτη νεύρωση στομάχου στη Γ΄ Γυμνασίου», ανέφερε. Τελικά, η μουσική ήταν εκείνη που τη βοήθησε να έρθει πιο κοντά με τους συμμαθητές της. Κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής, στην οποία είχε πάρει μαζί της το αγαπημένο της ακορντεόν, τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να τη γνωρίζουν καλύτερα και να δημιουργούν φιλίες μαζί της. «Τότε τα παιδιά συγκινούνταν ακόμη με την τέχνη», σημείωσε η Έλντα Πανοπούλου, αναπολώντας μια περίοδο που, παρά τις δυσκολίες της, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της.