Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Μαρίνα Σάττι, όχι μόνο για τις μουσικές της επιτυχίες, αλλά και για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή και τη φημολογούμενη σχέση της με τον ράπερ Rack.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνάντησε τους δημοσιογράφους το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των προβών για το MadWalk 2026, και δεν δίστασε να απαντήσει σε ερωτήσεις τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και για όσα γράφονται για εκείνη. Αρχικά, η Μαρίνα Σάττι αναφέρθηκε στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται να παρουσιάσει μια μπαλάντα. «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα Mad Walk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη μόδα και στις εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, με την ίδια να παραδέχεται πως υπάρχουν παλαιότερες στιλιστικές επιλογές της που σήμερα θα αντιμετώπιζε διαφορετικά. «Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μην μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή», εξήγησε. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η απάντησή της σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική της ζωή. Όταν ρωτήθηκε αν την ενοχλούν όσα γράφονται κατά καιρούς για εκείνη, η Μαρίνα Σάττι απάντησε με χαρακτηριστική άνεση: «Όχι δεν με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».

Την ίδια στιγμή, οι φήμες που τη θέλουν να διατηρεί σχέση με τον Rack εξακολουθούν να απασχολούν τα μέσα ενημέρωσης, καθώς οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να εμφανιστούν μαζί στο MadWalk 2026 by Three Cents, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δυο τους πρόκειται να ανέβουν στην ίδια σκηνή, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά τις φήμες περί ειδυλλίου. Άλλωστε, η Μαρίνα Σάττι και ο Rack γνωρίζονται και επαγγελματικά, καθώς είχαν συνεργαστεί στο «Mixtape» το 2024. Μάλιστα, ο ράπερ είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την ως την ωραιότερη Ελληνίδα σε συνέντευξή του στον Fipster.

Πάντως, μέχρι σήμερα κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι διατηρούν ερωτική σχέση, με τη Μαρίνα Σάττι να επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.