Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από την προσωπική της ζωή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον γιο της, Πάρη, και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο με τους δύο αγαπημένους της, επιλέγοντας να καταγράψει μια όμορφη στιγμή τους και να τη δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης κάθεται δίπλα στον μικρό Πάρη, τον οποίο έχει αποκτήσει η Ιωάννα Τούνη από την προηγούμενη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Οι δυο τους φαίνονται ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους, ενώ σε ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα ο σύντροφος της influencer παίρνει τον μικρό στην αγκαλιά του, με τον Πάρη να απολαμβάνει την προσοχή του. Η Ιωάννα Τούνη, που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, δεν έκρυψε την τρυφερότητά της για τους δύο άντρες της ζωής της.

Μάλιστα, συνόδευσε το Instagram Story με τη φράση «Εγώ μπορώ τώρα να ερωτευτώ παράφορα; ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΟΥ», προσθέτοντας και ένα συγκινημένο emoji. Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ένα ακόμη προσωπικό στιγμιότυπο που η influencer επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, δείχνοντας τη ζεστή σχέση που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον σύντροφό της και τον γιο της. Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές της καθημερινότητάς της με τους ακολούθους της, με τον μικρό Πάρη να έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή και στις αναρτήσεις της.