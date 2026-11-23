Αφού νοικοκυρεύεται ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της high society, που στη λίστα των επιτυχιών του στο ωραίο φύλο είχε από σταρ του Χόλιγουντ μέχρι κυρίες της πολιτικής, τότε τα κάστρα των ωραίων και μοιραίων πέφτουν το ένα μετά το άλλο!

Ο λόγος για τον επιχειρηματία Ντένη Παπαγεωργίου (η οικογένειά του είχε συνδέσει το όνομά της με τη Sanyo Hellas), που, όπως μαρτυρά και η φωτογραφία την οποία δημοσιεύουμε, αποφάσισε και επίσημα να μπει στον «ίσιο» δρόμο, επισημοποιώντας με αρραβώνα τη διετή σχέση του με την καλλονή (με αναλογίες μοντέλου) φοιτήτρια Ψυχολογίας Δέσποινα Παπαθανασοπούλου. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, του κεραυνοβόλου έρωτα για τον μποέμ γιο του Γιώργου Παπαγεωργίου στη σχέση του ήταν ο αρραβώνας (ευχόμαστε να στεριώσει και να μην είναι ένα… ριμέικ της θρυλικής ατάκας «στρίβειν διά του αρραβώνος», που ακούστηκε στην ταινία της Φίνος Φίλμ «Ο ατσίδας» με τους Ηλιόπουλο, Λάσκαρη, Ζερβό κ.ά.), που «έδεσε» και με ένα μονόπετρο δαχτυλίδι με μια κοτρόνα… να (με το συμπάθιο) στα λεπτεπίλεπτα δάχτυλα της δεσποινίδος Παπαθανασοπούλου! Μάλιστα, το ευτυχές γεγονός το έκανε γνωστό ο ίδιος ο Παπαγεωργίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την πρόταση γάμου να γίνεται στο Retreat Spa του πολυτελέστατου ξενοδοχείου «Blue Lagon» στην Ισλανδία, τη στιγμή που και οι δύο φορούσαν μπουρνούζια!

Η τυχαία γνωριμία τους, λοιπόν, μέσω κοινών τους φίλων πριν από δύο χρόνια, έμελλε να εξελιχθεί σε σχέση ζωής, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται να ενωθεί σύντομα, όπως έχει πληροφορηθεί η «Espresso», με τα δεσμά του γάμου στο εκκλησάκι της έπαυλης Παπαγεωργίου στην Εκάλη, εκεί όπου είχε τελεστεί πριν από χρόνια και ο γάμος της αδερφής του μέλλοντος γαμπρού Βίβιαν Παπαγεωργίου με τον Θάσο Παπούη.

Το ζευγάρι, που συγκατοικεί στο σπίτι του Ντένη Παπαγεωργίου στην Εκάλη, αποφεύγει τις εξόδους και απολαμβάνει τη σχέση του κοντά στη φύση, έχοντας ως ορμητήρια τη Ζάκυνθο και το Πόρτο Χέλι, όπου η οικογένεια Παπαγεωργίου διατηρεί ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ, όταν ταξιδεύει εκτός συνόρων, επιλέγει το Κόμο και τις Ελβετικές και τις Αυστριακές Αλπεις. Στο παρελθόν, ο περιζήτητος εργένης με την έντονη κοσμική ζωή είχε συνδέσει το όνομά του με μοντέλα και εφήμερα ειδύλλια (από την Εύα Καϊλή, όπως φημολογούνταν, μέχρι την influencer Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη), ενώ πριν από δέκα χρόνια το όνομα του 42χρονου σήμερα επιχειρηματία είχε γίνει talk of the town λόγω της σχέσης του με την ηθοποιό Lindsay Lohan. Ηταν η περίοδος που ο τότε 32χρονος Παπαγεωργίου, έχοντας εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση (ήταν οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Sanyo στην Ελλάδα), αλλά και σε ναυτιλιακή και σε χρηματιστηριακή εταιρία, κάνοντας την πρακτική του, αποφάσισε να ασχοληθεί με την εστίαση, συμμετέχοντας με ποσοστά στα εστιατόρια Rakkan στην Κηφισιά και τη Μύκονο. Μάλιστα, η γνωριμία του με τη Lohan ήταν επεισοδιακή! Μία ημέρα μετά τα γενέθλια της εκκεντρικής σταρ στο Rakkan, στο νησί των ανέμων, εκείνη, έχοντας μαζί της τον τότε αρραβωνιαστικό της, συναντιέται στην παραλία με τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε δίπλα του την τότε σύντροφό του. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα στη Lohan και στον αρραβωνιάρη της και έγινε χαμός – κινητά στη θάλασσα, παγάκια εκσφενδονίζονταν και χαστούκια! Ο… ιππότης Παπαγεωργίου σηκώθηκε για να κατευνάσει τα πνεύματα, κίνηση που, καταπώς φαίνεται, γοήτευσε τη σταρ, με αποτέλεσμα να αρχίσει να του στέλνει μηνύματα. Αποτέλεσμα; Οι δυο τους ήρθαν κοντά (εκείνος ήταν στα χωρίσματα με την κοπέλα του), ξεκινώντας ένα παθιασμένο ειδύλλιο, που δεν κράτησε όμως για πολύ…