Ο Πάολο Μπούλγκαρι, ο εγγονός του Ελληνα μετανάστη στην Ιταλία από την Παραμυθιά της Ηπείρου Σωτήρη Βούλγαρη, ο οποίος μετέτρεψε το οικογενειακό κοσμηματοπωλείο του παππού του στον παγκόσμιο οίκο κοσμημάτων Bvlgari, που λατρεύουν οι σταρ του Χόλιγουντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Από τον Βασίλη Χονδρογιάννη

Την είδηση του θανάτου του στη Ρώμη έδωσε η οικογένειά του, αποκαλώντας τον τον «μεγαλύτερο κοσμηματοπώλη της εποχής μας», και αμέσως η Παραμυθιά έσπευσε να τον τιμήσει με ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου. Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο Πάολο Μπούλγκαρι είχε εκφράσει τη συγκίνησή του όταν, το 1954, επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Παραμυθιά, όπου ο παππούς του, Σωτήρης Βούλγαρης, είχε ανοίξει το πρώτο του κοσμηματοπωλείο, που φημιζόταν για τα κοσμήματά του από ασήμι, πριν μεταναστεύσει στην Ιταλία, όπου το 1884 άνοιξε το πρώτο κοσμηματοπωλείο Bvlgari στη Ρώμη.

Ο Πάολο Μπούλγκαρι γεννήθηκε το 1937 στη Ρώμη και τη δεκαετία του ’60 άρχισε να δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση του κοσμηματοπωλείου Bvlgari και έγινε ειδικός στους πολύτιμους λίθους. Τις επόμενες δεκαετίες, μαζί με τον αδελφό του, Νικόλα, και τον ανιψιό του, Φραντσέσκο Τράπανι, μετέτρεψαν τον Bvlgari σε παγκόσμιο φαινόμενο, ανοίγοντας κοσμηματοπωλεία στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Μόντε Κάρλο και στη Γενεύη. Τα κοσμήματα, πολλά από τα οποία σχεδίαζε ο Πάολο Μπούλγκαρι, ξεχώριζαν για το μέγεθος των πολύτιμων λίθων, τους τολμηρούς συνδυασμούς χρωμάτων και την έμπνευση από τον πολιτισμό της Ιταλίας. Φανατικές πελάτισσες του οίκου Bvlgari έγιναν κορυφαίες σταρ του Χόλιγουντ, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τη Σοφία Λόρεν και την Ινγκριντ Μπέργκμαν, μέχρι τη Ζεντάγια, τη Ριάνα και την Αν Χάθαγουεϊ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2001 στον Λάπο Ελκαν, ο Πάολο Μπούλγκαρι αποκάλυψε ότι «δύο βασιλιάδες της Σαουδικής Αραβίας ήταν πελάτες μας τις δεκαετίες του ’70 και του ’80». Ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford, Χένρι Φορντ Β’, ήταν σημαντικός πελάτης τη δεκαετία του ’70, ανέφερε ο Πάολο Μπούλγκαρι, προσθέτοντας ότι, όταν ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Μπάρτον γύριζε την «Κλεοπάτρα» στη Ρώμη με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, της αγόρασε το πιο εντυπωσιακό κολιέ από σμαράγδια.

Το 2011, η οικογένεια Μπούλγκαρι πούλησε τον οίκο Bvlgari στη γαλλική LVMH αντί 4,74 δισ. ευρώ και ο Πάολο αφιερώθηκε στη φιλανθρωπία.