Μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη παραχώρησε ο Ετεοκλής Παύλου το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, όταν βρέθηκε καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο παρουσιαστής και personal trainer άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τη δύναμη που αντλεί από την οικογένειά του και την πίστη του, ενώ αποκάλυψε μια ιδιαίτερη συζήτηση που είχε με την κόρη του σχετικά με την απώλεια του ποδιού του. «Για εμένα η πίστη και η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντικά. Ενδεχομένως, με μια άλλη οικογένεια να μην ήμουν εδώ σήμερα. Νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξυπνήσω και να μην κυνηγήσω τη μέρα και τη ζωή μου στο 100%», ανέφερε αρχικά. Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου αποκάλυψε πως η πιο δύσκολη ερώτηση που έχει κληθεί να απαντήσει δεν προήλθε από κάποιον δημοσιογράφο, αλλά από την ίδια του την κόρη. «Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει η κόρη μου, η οποία με ρώτησε “μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχει πόδι;”. Της απάντησε ότι με ενοχλεί λίγο, αλλά δεν είναι κακό. Της είπα ότι δεν εστιάζω σε αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Εστιάζω σε αυτά που μπορώ να κάνω για να χαίρομαι και με αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην τηλεοπτική του διαδρομή, παραδεχόμενος πως η παρουσίαση μιας εκπομπής δεν ήταν κάτι που είχε φανταστεί για τον εαυτό του πριν από την πρόταση της Ελένης Χατζίδου. «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα κάνω εκπομπή στην τηλεόραση. Η σκέψη μου ήρθε όταν μου το είπε η Ελένη και της είπα κατευθείαν πάμε. Δεν ένιωσα ανασφάλεια τον πρώτο καιρό, ένιωθα απλά μεγάλη ευθύνη. Τώρα μου λείπει η τηλεόραση. Ήταν κάτι που αγαπούσα και αγαπάω», εξομολογήθηκε. Όσο για την αυλαία του «Breakfast@Star», ο ίδιος δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, ενώ αποκάλυψε και ποια εκπομπή δεν βρίσκεται ανάμεσα στις τηλεοπτικές του προτιμήσεις. «Όταν κάνεις κάτι πέντε χρόνια, το παλεύεις, το πονάς και το αγαπάς, δεν μπορείς να μην στενοχωρηθείς που τελειώνει. Εγώ τώρα, βλέπω όλες τις εκπομπές από τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη δεν είναι στις προτιμήσεις μου», κατέληξε.