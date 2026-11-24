Νεόνυμφη και πιο ευτυχισμένη από ποτέ υποδέχτηκε τα 34α γενέθλιά της η Μάιλι Σάιρους, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μαξ Μοράντο, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, στο εντυπωσιακό κτήμα Twin Palms του Φρανκ Σινάτρα. Δύο ημέρες αργότερα, ανήμερα των γενεθλίων της, η σταρ πλημμύρισε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή, συνοδεύοντάς τες με ένα τρυφερό μήνυμα. «Ξύπνησα την ημέρα των 34ων γενεθλίων μου νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές, καθώς και όλους όσοι έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο μια ανάμνηση που θα κρατήσουμε για μια ζωή και ακόμη περισσότερο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Το εντυπωσιακό νυφικό και οι οικογενειακές στιγμές

Για την ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, η Μάιλι Σάιρους επέλεξε ένα κομψό νυφικό με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη, διά χειρός Άντονι Βακαρέλο, καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Saint Laurent. Στα στιγμιότυπα που απαθανάτισε ο φωτογράφος Χοσέ Βίγια, το νεόνυμφο ζευγάρι ποζάρει κάτω από μια εντυπωσιακή ανθοστολισμένη κατασκευή, ενώ ξεχωρίζουν και οι φωτογραφίες με τις βέρες, τα λευκά ψηλοτάκουνα παπούτσια και τα αξεσουάρ της νύφης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MILEY (@miley)

Ιδιαίτερη θέση στο γαμήλιο άλμπουμ είχαν και οι οικογενειακές στιγμές, με την τραγουδίστρια να χορεύει με τη μητέρα της, Τις, και την αδελφή της, Νόα, αλλά και να μοιράζεται έναν χορό με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.