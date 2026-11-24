Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη, με την influencer να έχει ήδη μπει για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το στολισμένο σαλόνι της, το οποίο θυμίζει σκηνικό βγαλμένο από χριστουγεννιάτικη ταινία. Πρωταγωνιστής της διακόσμησης είναι το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που φτάνει σχεδόν μέχρι το ταβάνι, με το κόκκινο και το λευκό να κυριαρχούν στα στολίδια. Μεγάλες μπάλες, εντυπωσιακές συνθέσεις, ένα διακοσμητικό τρενάκι και ένα κόκκινο γραμματοκιβώτιο του Άγιου Βασίλη συμπληρώνουν το παραμυθένιο σκηνικό, ενώ η εορταστική διακόσμηση επεκτείνεται και στο τραπεζάκι του σαλονιού. Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη χαρά της για το αποτέλεσμα, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει αποκτήσει.

«Dream house. Πόσο πιο ευγνώμων να είμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία που ανάρτησε.