Τέλος στη φημολογία που τη θέλει να αναλαμβάνει τα ηνία του «Dancing With The Stars» έβαλε η Φαίη Σκορδά, η οποία διανύει μια ιδιαίτερη περίοδο τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο λαμπερό MadWalk 2026 και παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από την επιστροφή του χορευτικού σόου στον ΑΝΤ1. Το όνομα της Φαίης Σκορδά, όπως και εκείνο της Ζέτας Μακρυπούλια, συγκαταλεγόταν στα επικρατέστερα για την παρουσίαση του δημοφιλούς τηλεοπτικού προγράμματος. Όταν, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι έσπευσαν να της ευχηθούν καλή αρχή για το Dancing, εκείνη έδωσε τη δική της απάντηση. «Παιδιά, εγώ ξέρω ότι το Dancing θα το κάνει η Ζέτα. Αυτό γνωρίζω, αυτό είχα ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντί για Dancing, προετοιμασίες γάμου

Την ίδια ώρα, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς σχεδιάζει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Ερωτηθείσα για το αν θα έχει πλέον περισσότερο ελεύθερο χρόνο ώστε να ασχοληθεί με τις προετοιμασίες του γάμου της, η ίδια απάντησε: «Ακόμα δεν το έχω ζήσει αυτό. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα έχω μια χαλαρότητα». Υπενθυμίζεται ότι η Φαίη Σκορδά είχε αποκαλύψει πρόσφατα και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο σχεδιάζει να παντρευτεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται».

Η παρουσιάστρια, πάντως, εξακολουθεί να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τις λεπτομέρειες του επικείμενου γάμου της.