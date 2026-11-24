Το MadWalk 2026 επέστρεψε για 16η χρονιά το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, ενώνοντας για ακόμη μία φορά τον κόσμο της μόδας με εκείνον της μουσικής.

Κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές, δημοφιλείς καλλιτέχνες και λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής showbiz έδωσαν το παρών στη μεγάλη διοργάνωση, με τα φωτογραφικά φλας να παίρνουν φωτιά στο κόκκινο χαλί. Μεταξύ των επωνύμων που βρέθηκαν εκεί ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ρένα Μόρφη, η Δωροθέα Μερκούρη, η Τάνια Μπρεάζου, η Lila, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, η Σόφη Πασχάλη, η Βασιλική Μιλλούση, η Μαίρη Βυτίναρος και η Έλενα Ασημακοπούλου.

Από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειψαν ο Νίκος Κοκλώνης με τον Χάρη Σιανίδη, αλλά και ο Περικλής Κονδυλάτος με τον Βασίλη Ζούλια. Οι celebrities έβαλαν τα καλά τους και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, με τις στιλιστικές τους επιλογές να βρίσκονται, όπως κάθε χρόνο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Δείτε τις εμφανίσεις των επωνύμων στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2026: