Μια κοινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας επέλεξαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Το ζευγάρι άφησε για λίγο τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του και περπάτησε σε αγαπημένα σημεία της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό.

Η διαδρομή τους πέρασε από την Πλάκα και το Μοναστηράκι, με τα γραφικά σοκάκια και τη θέα προς την Ακρόπολη να συνθέτουν το σκηνικό της εξόδου τους.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον περίπατό τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, αποτυπώνοντας μια χαλαρή στιγμή από την κοινή τους βόλτα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki



Η Ελένη Μενεγάκη, που το τελευταίο διάστημα απολαμβάνει περισσότερο χρόνο μακριά από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, μέσα από την οποία μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές της καθημερινότητάς της.