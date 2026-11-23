Πριν γίνει ένας από τους αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει απορρίψεις που είχαν να κάνουν ακόμη και με την εξωτερική του εμφάνιση. Σε συνέντευξή του στο «Βημαgazino», θυμήθηκε τις συμπεριφορές που συνάντησε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, αποκαλύπτοντας ότι είχε δεχτεί bullying επειδή δεν θεωρούνταν αρκετά ψηλός ή κατάλληλος εμφανισιακά για πρωταγωνιστικούς ρόλους.

«Ναι, είχα απογοητεύσεις, ακόμη και μπούλινγκ για την εμφάνισή μου. Ότι δεν ήμουν ψηλός, ότι δεν είχα το φιζίκ του πρωταγωνιστή. Ξέρετε, όταν είσαι άγνωστος, ο άλλος είναι πολύ “αληθινός” απέναντί σου», είπε χαρακτηριστικά.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις του αφορά ένα κάστινγκ, όπου κάποιος τού είχε απευθύνει την απαξιωτική φράση «Πού πας, ρε Καραμήτρο;». Ο ίδιος άνθρωπος, αρκετά χρόνια αργότερα, όταν ο ηθοποιός είχε πλέον καθιερωθεί, τον συνάντησε ξανά και του έλεγε πόσο καλός είναι στη δουλειά του.

«Τι ωραίος που είσαι, τι ηθοποιάρα που είσαι!», ήταν τα λόγια που άκουσε τότε. Ο Χαραλαμπόπουλος θυμάται ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε πόσο καλά έκανε που δεν είχε ακούσει τις παλιότερες αποθαρρυντικές κρίσεις και δεν είχε εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Ο ηθοποιός αναφέρεται και στη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων του χώρου, οι οποίοι, όπως λέει, επιλέγουν να αποθαρρύνουν τους νεότερους. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι πρόκειται για μειοψηφία, καθώς οι περισσότεροι επαγγελματίες που συνάντησε ήταν ευγενικοί.

Το μήνυμά του προς τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν την υποκριτική είναι να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τα απομακρύνει από τον στόχο τους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να κόβουν φτερά. Τους κάνει να νιώθουν πιο ισχυροί. Φυσικά, μιλάμε για τη μειονότητα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου είναι ευγενέστατοι. Γι’ αυτό λέω στα νέα παιδιά να μην επιτρέψουν να τους κόψει κανείς τα φτερά. Να το παλέψουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει», τονίζει.

Η ηλικία και η εικόνα του

Στην ίδια συνέντευξη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε και για το πέρασμα του χρόνου, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τις αλλαγές που παρατηρεί στην εμφάνισή του. Παραδέχεται ότι ενδεχομένως περνά μια κρίση ηλικίας, χωρίς όμως να την αισθάνεται ιδιαίτερα.

«Ίσως την περνάω τώρα, αλλά δεν το καταλαβαίνω και πάρα πολύ. Βλέπω κάποιες άσπρες τρίχες στα μαλλιά μου, που κανονικά, για να λέμε την αλήθεια, θα έπρεπε να έχουν έρθει νωρίτερα, αλλά μας έχει σώσει το οικογενειακό μας DNA», σχολιάζει.

Όπως εξηγεί, δεν έχει συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με την εξωτερική του εμφάνιση, κάτι που τον βοηθά να αντιμετωπίζει διαφορετικά την ωρίμανση.

«Ξέρετε όμως κάτι; Είχα την τύχη να μην κάνω καριέρα με την ομορφάδα μου (σ.σ.: γελάει). Δεν είμαι ο Ντόριαν Γκρέι που χάνει τη νεότητά του, οπότε το εκλογικεύω λίγο που ωριμάζω», αναφέρει.