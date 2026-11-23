«Ήταν μία ομάδα από 13 άτομα που του έκαναν μπούλινγκ. Τον έφτυναν, τον έβριζαν, τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, ότι έπεσε». Με αυτά τα λόγια η μητέρα του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο περιγράφει όσα, όπως καταγγέλλει, βίωνε ο γιος της από συνομηλίκους του, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με το σχέδιο ένοπλης επίθεσης σε σχολεία.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο ανήλικος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενες προσβολές και σωματική βία, ενώ η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί εξαρχής την έκταση της κατάστασης. Όπως λέει, το παιδί προσπαθούσε να κρύψει όσα συνέβαιναν και συχνά έδινε διαφορετικές εξηγήσεις για τα σημάδια που έφερε.

Η ίδια θεωρεί ότι ο γιος της δεν είχε πραγματική πρόθεση να πραγματοποιήσει την επίθεση, αλλά ήθελε να τρομάξει τα παιδιά που, σύμφωνα με την καταγγελία του, τον εκφόβιζαν. «Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε για να τους τρομάξει», ανέφερε.

Το μήνυμα στο Telegram που κινητοποίησε τις Αρχές

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορία ξένης υπηρεσίας ασφαλείας προς τις ελληνικές Αρχές για χρήστη του Telegram που είχε εκφράσει πρόθεση να πραγματοποιήσει μαζική ένοπλη επίθεση. Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τη διερεύνηση και, αναζητώντας την ταυτότητα του χρήστη, έφτασε στα ίχνη του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο ανήλικος φέρεται να είχε αναζητήσει τρόπους να αποκτήσει πυροβόλο όπλο. Είχε μάλιστα επικοινωνήσει με άνδρα που του υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει όπλο και του έδωσε χρήματα, χωρίς τελικά να το παραλάβει, καθώς εξαπατήθηκε.

Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε την υπόθεση, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το όπλο προοριζόταν για σκοποβολή. Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι στο δωμάτιό του είχε κρύψει πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου. Στους γονείς του είχε πει ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Οι πληροφορίες της έρευνας αναφέρουν επίσης ότι ο ανήλικος φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεση να καταγράψει την επίθεση σε βίντεο, να αναρτήσει το υλικό στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να παραδοθεί στην Αστυνομία.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού

Ο πατέρας του 14χρονου είχε παρατηρήσει μεταβολές στην καθημερινότητα του γιου του εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο. Το παιδί είχε γίνει πιο εσωστρεφές και ευερέθιστο, περνούσε πολλές ώρες με το κινητό του και απέφευγε την επικοινωνία με τους γονείς του.

Τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Ο ανήλικος κοιμόταν την ημέρα και παρέμενε ξύπνιος τη νύχτα, ενώ περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο.

Η μητέρα του υποστηρίζει ότι οι γονείς είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία για όσα τους είχε αναφέρει το παιδί σχετικά με τη συμπεριφορά των συνομηλίκων του.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 14χρονος φέρεται να περιέγραψε ομάδα 10 έως 15 ανηλίκων που τον παρενοχλούσαν συστηματικά. Ανέφερε περιστατικά λεκτικών επιθέσεων, χτυπημάτων και εξευτελιστικής συμπεριφοράς, ενώ υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και σε βάρος άλλων παιδιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν διαταχθεί κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ιδεολογικής ριζοσπαστικοποίησης ή τρομοκρατικού κινήτρου. Η επιθυμία εκδίκησης για τον εκφοβισμό που ο ίδιος καταγγέλλει εξετάζεται ως βασικό στοιχείο της υπόθεσης.