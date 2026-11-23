Έναν νέο έρωτα ζει ο Βασίλης Κούκουρας, ο αγαπημένος «Μάνθος Φουστάνος» από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», ο οποίος φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική του ζωή.

Μετά το τέλος της μακροχρόνιας σχέσης του με τη Βάνα Ραμπότα, με την οποία ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον Ιούνιο του 2025, ο γνωστός ηθοποιός έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο της Χριστιάννας Μαριόλη. Μάλιστα, το ζευγάρι συμπλήρωσε έναν χρόνο κοινής πορείας και θέλησε να γιορτάσει την επέτειό του με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Χριστιάννα Μαριόλη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον αγαπημένο της, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Και ακριβώς όπως τότε… 1 χρόνο μαζί».

Οι δυο τους δεν διστάζουν να εκφράζουν δημόσια τα συναισθήματά τους, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα και τρυφερές φωτογραφίες που μαρτυρούν την ευτυχία τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές του ηθοποιού, με αρκετούς να επιστρατεύουν το χιούμορ τους και να θυμούνται τις ατάκες του θρυλικού «Μάνθου Φουστάνου». «Χριστιάννα μοναδική μου αγάπη», «Σε πήγε βόλτα με την Porsche;», «Η θεία του η Φιόνα ζει ακόμα;», ήταν μερικά από τα σχόλια που εμφανίστηκαν κάτω από τις φωτογραφίες του ζευγαριού. Άλλωστε, ο ρόλος του γοητευτικού και αθεράπευτα γυναικά Μάνθου έχει αφήσει εποχή στην ελληνική τηλεόραση, με τους τηλεθεατές να εξακολουθούν να θυμούνται τις χαρακτηριστικές ατάκες του ακόμη και σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χριστιάννα Μαριόλη (@xristianna_marioli)

Πλέον, ο Βασίλης Κούκουρας απολαμβάνει τη νέα του σχέση με τη Χριστιάννα Μαριόλη, με τους δυο τους να γιορτάζουν δημόσια τον πρώτο χρόνο του έρωτά τους.