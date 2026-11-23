Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας για να κρατήσει ένας γάμος; «Ναι» απαντούν ερευνητές στις ΗΠΑ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο γάμος συνομήλικων συζύγων είναι «μπετόν αρμέ», ενώ όσο αυξάνει η διαφορά ηλικίας τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος διαζυγίου.

Από τον Βασίλη Χονδρογιάννη

Οι ερευνητές του Emory University στην Ατλάντα των ΗΠΑ μελέτησαν 3.000 ανθρώπους και ανακάλυψαν ότι όσοι είχαν διαφορά ηλικίας μέχρι 12 μήνες είχαν μόλις 3% πιθανότητες να πάρουν διαζύγιο. Στα παντρεμένα ζευγάρια με πέντε χρόνια διαφορά ηλικίας ο κίνδυνος διαζυγίου αυξανόταν στο 18%, ενώ οι γάμοι με δέκα χρόνια διαφορά ηλικίας είχαν 39% πιθανότητες να καταλήξουν σε διαζύγιο. Το ποσοστό διαζυγίων εκτοξευόταν στο 95% στα παντρεμένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας είκοσι ετών ή και μεγαλύτερη.

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. «Μπορεί να πετύχουν οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας; Φυσικά, όλα είναι πιθανά» δήλωσε στην «Daily Mail» ο ερευνητής του αμερικανικού Monmouth University, Γκάρι Λεβαντόφσκι. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, οι οποίοι, παρόλο που έχουν 25 χρόνια διαφορά ηλικίας, έχουν έναν από τους πιο σταθερούς γάμους του Χόλιγουντ. Το ίδιο ισχύει για τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ, παρότι ο ηθοποιός είναι 17 χρόνια μεγαλύτερός της.