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Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Εύβοιας αλλά και της Αττικής η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.