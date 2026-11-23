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Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Εύβοιας αλλά και της Αττικής η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε οκτώ χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
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