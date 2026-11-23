Reunion συμμαθητών του βουλευτή Φθιώτιδας και πρώην υπουργού Γιάννη Οικονόμου είχαμε το Σάββατο το βράδυ στη Λαμία, με την τάξη του 1991 του 3ου Λυκείου Λαμίας, του περίφημου «Μουστάκειου Ιδρύματος», να τα ξαναλέει ύστερα από 35 χρόνια! Στο αντάμωμα βρέθηκαν 30 φίλοι και πρώην συμμαθητές, όλοι τους με σημαντική πορεία στον επαγγελματικό στίβο, στην επιστήμη, στη βιομηχανία και παντού, όπως χαρακτηριστικά λέει στη στήλη ο Γιάννης Οικονόμου.