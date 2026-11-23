Καφεδάκι στον περίφημο πεζόδρομο της Παπακυριαζή στη Λάρισα ήπιε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Θεσσαλία. Ο πρόεδρος είχε μαζί του τόσο τη βουλευτή του νομού Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη όσο και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Οι πολίτες που τον είδαν τον πλησίασαν και του έδωσαν ευχές και παραινέσεις για τις επικείμενες εκλογές. Λίγο αργότερα βρέθηκε στον Τύρναβο, με ιδιαίτερο σπορ ντύσιμο, όπου έγινε δεκτός με θέρμη από τους κατοίκους.