Μια ξεχωριστή βραδιά, παρέα με την αναπληρώτρια κυβερνήτρια της Καλιφόρνια Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη και με μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Της Βίβιαν Μπενέκου

Το φιλανθρωπικό δείπνο έλαβε χώρα στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, από όπου και το φωτογραφικό στιγμιότυπο, στο οποίο απεικονίζεται, εκτός από τη δραστήρια Ελληνοαμερικανίδα πολιτικό και φίλη της Μαρέβας, και η γνωστή φιλάνθρωπος, μέλος διοικητικών συμβουλίων πολιτιστικών φορέων και κοσμική προσωπικότητα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, Φαράχ Μακράς, που είναι παντρεμένη με τον ελληνικής καταγωγής επιχειρηματία Βίκτορ Μακράς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του διατηρούν εδώ και πολλά χρόνια φιλικές σχέσεις με την οικογένεια της κυρίας Κουναλάκη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις έδρες αμερικανικών πανεπιστημίων που έχει χρηματοδοτήσει η αναπληρώτρια κυβερνήτρια της Καλιφόρνια είναι και αυτή των Ελληνικών Σπουδών «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.