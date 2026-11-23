«Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» για τον daddy cool Πολάκη
Συγκίνηση για τον Πολάκη!
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Με το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» ξεδίπλωσε προχθές τις χορευτικές του ικανότητες, στον γάμο της κόρης του στα Χανιά, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, με τον γαμπρό του, Χρήστο Καγιαδάκη, να χειροκροτεί τον πεθερό του την ώρα που εκείνος «έπαιρνε τις στροφές»! Ο γάμος της μεγάλης του κόρης Σταυρούλας, όπως είχε γράψει πρώτη η στήλη, έγινε το Σάββατο, στις Βρύσες Αποκορώνου, και οι καλεσμένοι ήταν τόσο πολλοί -πάνω από 2.000-, ώστε όποιος δεν ήξερε για το ευτυχές γεγονός θα νόμιζε ότι επρόκειτο για πολιτική συγκέντρωση!
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