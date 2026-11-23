Νέες διαστάσεις παίρνει η σύγκρουση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, μετά τον έντονο διαπληκτισμό τους την περασμένη Παρασκευή στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN. Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πληροφορίες για όσα διαδραματίστηκαν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η δημοσιογράφος φέρεται να απευθύνθηκε στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του σταθμού.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο παρουσιαστής, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου επισκέφθηκε το HR μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του Νίκου Στραβελάκη. Όπως περιέγραψε, η ένταση ξεκίνησε από μια συζήτηση του παρουσιαστή με καλεσμένο, την οποία άκουσε η συνεργάτιδά του.

Ο Νίκος Στραβελάκης φέρεται να υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο βάρος της εκπομπής πέφτει στον ίδιο, λέγοντας πως ξενυχτά για τις ανάγκες της και πως ασχολείται προσωπικά με την προετοιμασία της. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση φέρεται να ενόχλησε την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία αντέδρασε θεωρώντας ότι ο συνάδελφός της παρουσίαζε τον εαυτό του ως το μοναδικό πρόσωπο που στηρίζει την εκπομπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε στη συνέχεια τον διάλογο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ακολούθησε ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους. Η Παπακωστοπούλου φέρεται να αντέδρασε λέγοντας «τι είναι αυτά που λες», με τον Στραβελάκη να της απαντά: «Να σου πω, αυτή είναι η συνθήκη, αν δεν σου αρέσει φύγε».

Η αντιπαράθεση, σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του παρουσιαστή, ξέφυγε γρήγορα από τα όρια μιας έντονης επαγγελματικής διαφωνίας. Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου φέρεται να του απάντησε «να πας να…», ενώ ο Νίκος Στραβελάκης την αποκάλεσε «σκουπίδι». Ακολούθησε νέα έντονη ανταλλαγή εκφράσεων, με την παρουσιάστρια να προσφεύγει τελικά στο HR του OPEN.

Ο Γιώργος Λιάγκας απέφυγε να πάρει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι δύο δημοσιογράφοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν μαζί την ίδια εκπομπή. Όπως είπε, η μεταξύ τους κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ υπενθύμισε ότι στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν ο Νίκος Στραβελάκης είχε αποχωρήσει από την εκπομπή. Χαρακτήρισε, μάλιστα, πολύ δυσάρεστο το περιστατικό και εκτίμησε ότι η παρατεταμένη ένταση μπορεί να έχει επιπτώσεις ακόμη και στην υγεία τους.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτυλίχθηκε μπροστά σε πολιτικούς, δημοσιογράφους και τεχνικούς που βρίσκονταν στο στούντιο. Οι παρευρισκόμενοι φέρονται να παρακολούθησαν με έκπληξη όσα συνέβαιναν, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «απίστευτο». Ιδιαίτερη σημασία έχει η πληροφορία ότι η ένταση καταγράφηκε από τις κάμερες του πλατό, χωρίς ωστόσο να μεταδοθεί στους τηλεθεατές.

Εκείνη την ημέρα, στην εκπομπή φιλοξενούνταν η Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι Αντώνης Σαουλίδης και Δημήτρης Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση αφορούσε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και η παραίτηση του Πάνα από το ΠΑΣΟΚ.