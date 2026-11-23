Ο Πέτρος Ιακωβίδης μπήκε για τα καλά σε χριστουγεννιάτικο moοd στολίζοντας το δέντρο του, πάνω στο οποίο έβαλε και ένα κινούμενο τρενάκι! Μόνο που η όμορφη σκυλίτσα του δεν συμμερίστηκε καθόλου τον ενθουσιασμό του τραγουδιστή και δεν σταμάτησε να γαυγίζει όσο το τρενάκι κινούνταν! Μάλλον δεν της άρεσε ιδιαίτερα!