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Ο Πέτρος Ιακωβίδης μπήκε για τα καλά σε χριστουγεννιάτικο moοd στολίζοντας το δέντρο του, πάνω στο οποίο έβαλε και ένα κινούμενο τρενάκι! Μόνο που η όμορφη σκυλίτσα του δεν συμμερίστηκε καθόλου τον ενθουσιασμό του τραγουδιστή και δεν σταμάτησε να γαυγίζει όσο το τρενάκι κινούνταν! Μάλλον δεν της άρεσε ιδιαίτερα!
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