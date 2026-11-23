Ο Greek Vibes, ο famous Ισπανός του TikTok που ζει στην Ελλάδα και μιλάει άπταιστα ελληνικά, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο με τα πιο μεγάλα ψέματα που συνηθίζουμε να λέμε οι Ελληνες! Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο μεγάλο ψέμα των Ελλήνων είναι ότι λένε «βγαίνουμε για να τσιμπήσουμε κάτι» και στην πραγματικότητα εννοούν ότι θα φάνε πάρα πολύ!